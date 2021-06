Comissões debatem vacinação para pessoas com doenças raras; acompanhe

As comissões de Seguridade Social e Família e a dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realizam nesta terça-feira (8) audiência pública sobre a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com doenças raras e cuidadores.

O debate acontece no plenário 12, a partir 14 horas, e pode ser acompanhado de forma interativa. Também é possível assistir diretamente pelo YouTube.

Confirmaram a participação no debate:

- a diretora da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência (AMPID), Marlucia Evaristo de Almeida;

- a presidente da Federação das Associações de Doenças Raras do Norte, Nordeste e Centro Oeste (Fedrann), Mônica Aderaldo;

- a vice-presidente do Instituto Vidas Raras, Amira Awada;

- o técnico do Programa Nacional de Imunização (PNI) Tiago Dahrug Barros; e

- a servidora no departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET) do Ministério da Saúde Suyanne Camille Caldeira Monteiro.

A deputada Rejane Dias (PT-PI), que pediu a audiência pública, lembrou que com a pandemia da Covid-19 tornou-se necessário debater o impacto do novo coronavírus nessa parcela da sociedade.

"Estima-se que entre 50% e 70% das pessoas afetadas pelas doenças raras são crianças. Cerca de 75% dos casos se manifestam ainda no início da vida, por volta dos cinco anos de idade – e são responsáveis por grande parte da morbimortalidade nos primeiros dezoito anos de vida", observou.