Dia Mundial dos Oceanos: Congresso será iluminado com imagens do fundo do mar

O Congresso Nacional será iluminado nesta terça-feira (8), a partir das 19h, com imagens do fundo do mar. A ação é promovida pelo deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, para comemorar o Dia Mundial dos Oceanos.

As imagens serão de um vídeo de dez minutos a ser projetado nas duas torres do Congresso até as 21h. Também participam da iniciativa a organização não governamental Oceana Brasil, a Liga das Mulheres pelos Oceanos, o Painel Brasileiro para o Futuro dos Oceanos (Painel Mar) e o Grupo de Trabalho para Uso e Conservação Marinha (GT-Mar).

— Considerando que em 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e o dia 8 de junho é o Dia Mundial dos Oceanos, esse ato integra os nossos esforços para ampliar a conscientização sobre a importância de cuidarmos da nossa Amazônia Azul, um ativo de todos os brasileiros — afirma Rodrigo Agostinho.

O deputado lembra ainda que os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície da Terra. No Brasil, ressalta, milhares de famílias de pescadores dependem de um oceano saudável e abundante para garantir sua subsistência.

O Dia Mundial dos Oceanos começou a ser celebrado por vários países em 1992, após a realização, no Rio de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Em 2008, o dia foi instituído oficialmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Neste ano, o tema é "Os oceanos: vida e subsistência".