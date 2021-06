Comissão especial discute alianças partidárias nesta quarta-feira

A comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 125/11, que proíbe a realização de eleições em data próxima a feriado, promove audiência pública nesta quarta-feira (9) para discutir coligação e federação de partidos.

A audiência acontece a partir das 14 horas, no plenário 14, e vai ouvir:

- a advogada especialista em Direito Eleitoral e pós-doutora em Direito Constitucional Vânia Siciliano Aieta;

- os membros da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) Caetano Cuervo Lo Pumo, Vladimir Belmiro de Almeida e Raymundo Campos Neto;

- o professor de Direito Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, da Universidade Estadual de Londrina, Guilherme de Salles Gonçalves; e

- o presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, Orlando Moisés Fischer Pessuti.

O debate foi proposto pelos deputados Fred Costa (Patriota-MG), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Luis Tibé (Avante-MG).

"O atual sistema político brasileiro é disfuncional. O sistema partidário é oligárquico; o sistema eleitoral deslegitima a representação política", critica Costa. "O estado é incapaz de entregar serviços de qualidade à sociedade; e o presidencialismo de coalização tem se revelado incapaz de absorver crises."

Segundo ele, a PEC 125/11 é a oportunidade de realizar correções necessárias ao apropriado funcionamento do sistema político brasileiro.

A proposta

O texto original da PEC trata apenas do adiamento das eleições quando houver feriado próximo a elas. O objetivo do autor, deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), é evitar o questionamento da legitimidade dos resultados por causa da evasão de eleitores que viajam em feriados prolongados.

A relatora da proposta, deputada Renata Abreu (Pode-SP), no entanto, ampliou o debate. Ela pretende apresentar o parecer em julho.