Comissões debatem serviços de diálise pagos pelo SUS; acompanhe

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre Enfrentamento à Covid-19 promove audiência pública, nesta terça-feira (8), junto com a Comissão de Seguridade Social e Família. Os deputados querem discutir os serviços prestados nas clínicas privadas de diálise que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A audiência pública foi solicitada pelas deputadas Carmen Zanotto (Cidadania-SC) e Dra. Soraya Manato (PSL-ES) e acontece no plenário 13, a partir das 10h30, com transmissão interativa pelo portal e-Democracia. Também é possível assisistir no YouTube.

Foram convidados para a reunião:

- o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), Osvaldo Merege Vieira Neto;

- o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), Daniel Costa Chalabi Calazans;

- o presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT), Marcos Alexandre Vieira; e

- a presidente da Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil (Fenapar), Maria de Lourdes da Silva Alves.