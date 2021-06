Câmara realiza eventos para celebrar o Mês da Sustentabilidade

A Câmara dos Deputados, em parceria com o Senado Federal, o Tribunal de Contas da União ( TCU ) e a Rede Legislativo Sustentável, realiza, em junho e julho, uma série de ações alusivas ao Mês da Sustentabilidade.

Dentre as iniciativas, nesta terça-feira (8) acontece a campanha educativa de descarte correto de resíduos eletroeletrônicos. Denominada Drive-Thru Sustentável, será realizada das 10 às 16 horas, no estacionamento em frente ao anexo 4 da Câmara dos Deputados, respeitando as regras de distanciamento físico impostas pela pandemia de Covid-19.

A população poderá descartar eletroeletrônicos de uso doméstico de pequeno e médio portes que não possuem mais utilidade, como computadores, impressoras, televisores, telefones, carregadores, pilhas gastas e eletrodomésticos.

Segundo um relatório da Universidade das Nações Unidas, o Brasil descartou, apenas em 2019, mais de 2 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, sendo que menos de 3% disso foi reciclado.