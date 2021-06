Cedes debate evolução recente da dívida pública brasileira; acompanhe

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da Câmara dos Deputados promove debate nesta terça-feira (8) sobre a evolução recente da dívida pública brasileira.

O debate acontece às 9 horas, no plenário 8, e será transmitido pela plataforma Zoom e pelo e-Democracia. Também é possível assistir pelo YouTube.

O estudo, relatado pelos deputados Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), Denis Bezerra (PSB-CE) e Paula Belmonte (Cidadania-DF). pretende, entre outros pontos:

- identificar e apresentar os fatores condicionantes da evolução dos indicadores de endividamento público;

- identificar as principais "regras fiscais" trazidas pela legislação pátria e explicar porque não foram suficientes para se evitar o aumento do endividamento público;

- compreender a sistemática de transferência de resultados entre o Banco Central do Brasil e o Tesouro Nacional;

- identificar os grandes detentores da dívida pública; e

- analisar o papel do Congresso Nacional na fiscalização da dívida pública.

Foram convidados para o debate, entre outros, o subsecretário da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, Otávio Ladeira de Medeiros; e o diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), Felipe Scudeler Salto.