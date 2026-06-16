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RJ: violência contra idosos ocorre quase sempre dentro de casa

Número passou de 2.386 casos em 2024 para 2.967 em 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/06/2026 às 09h56
RJ: violência contra idosos ocorre quase sempre dentro de casa
© Daniel Mello / Agência Brasil

A violência contra pessoas idosas no Rio de Janeiro passou de 2.386 casos em 2024 para 2.967 em 2025, um aumento de 24%. O dado consta do painel “Cenário da Violência contra a Pessoa Idosa”, apresentado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para marcar o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa.

Os dados foram divulgados pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Pessoa Idosa (CAO) nessa segunda-feira (15). O procurador-geral de Justiça, Antônio José Campos Moreira, destacou o compromisso institucional com a proteção à população idosa do estado.

“Precisamos conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito aos direitos das pessoas idosas, assim como também é necessário estimular o poder público para que seja fornecido atendimento digno a essa parcela da população, com a disponibilização de uma rede de apoio estruturada, com equipamentos adequados. A violência não é apenas física, mas se dá por meio de fraudes e, cada vez mais, de crimes cibernéticos”, afirmou.

Os dados mostram que, em 2025, 2.816 pessoas foram vítimas de violência, sendo a grande maioria mulheres, com 2.002 registros. A violência é praticada, em maior parte, na residência, com 2.154 casos denunciados, sendo a negligência, quando os idosos sofrem pela falta de atenção e cuidados, apontada como a maior vilã, com 29% dos casos

“Infelizmente, também observamos uma invisibilidade de boa parte dos casos de violência, o que leva à subnotificação. O papel do Estado é fundamental para que possamos combater, de forma eficiente, essa situação, uma vez que muitas famílias não dispõem de condições financeiras nem de rede de apoio para fazer frente aos cuidados que se tornam necessários”.

De acordo com o coordenador do CAO, Luiz Cláudio Carvalho, “a perda de independência e autonomia tem relação direta com o aumento de casos de abandono e negligência identificados pelo MP”, avaliou.

Denúncia

A população pode denunciar ao MPRJ casos de violência contra a pessoa idosa pelo telefone 127 e demais canais oficiais da Ouvidoria . O contato também podem ser feito pelo telefone 100 (Disque 100), canal do governo federal para o recebimento de denúncias de violações de direitos humanos.

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© Marcello Casal jr/Agência Brasil
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