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Pagamento do PIS/Pasep 2026 é liberado para nascidos em julho e agosto

Os valores estarão disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro de 2026, último dia útil do calendário bancário do ano.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Redação O Celeiro
15/06/2026 às 11h18
Pagamento do PIS/Pasep 2026 é liberado para nascidos em julho e agosto
(Foto: Reprodução)

Os trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público nascidos nos meses de julho e agosto recebem, nesta segunda-feira (15), o pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024. Os valores estarão disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro de 2026, último dia útil do calendário bancário do ano.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o benefício integra um cronograma nacional que contempla diferentes grupos de trabalhadores conforme o mês de nascimento. Neste ano, o Governo Federal estima atender cerca de 26,9 milhões de pessoas, com investimento total de R$ 33,5 bilhões.

O abono salarial é destinado a trabalhadores que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação. Para ter direito ao benefício em 2026, é necessário estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024, ter exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias no ano-base e possuir os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

A consulta ao benefício pode ser feita por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital e do Portal Gov.br. Nessas plataformas, o trabalhador pode verificar se tem direito ao abono, conferir o valor a receber, a instituição responsável pelo pagamento e a data prevista para o depósito.

Os pagamentos realizados pela Caixa Econômica Federal serão efetuados prioritariamente por crédito em conta corrente, poupança ou Conta Digital. Também poderão ser disponibilizados pelo aplicativo Caixa Tem. Já os beneficiários do Banco do Brasil poderão receber por crédito em conta, transferência via TED ou PIX. Nos casos em que não houver conta bancária vinculada, o saque poderá ser realizado presencialmente nos canais de atendimento das instituições.

O valor do benefício varia de acordo com o número de meses trabalhados em 2024. Em 2026, os pagamentos vão de R$ 136 a R$ 1.621, calculados proporcionalmente ao período de atividade remunerada durante o ano-base.

O calendário de pagamentos segue até agosto. Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro receberão a partir de 15 de julho, enquanto os nascidos em novembro e dezembro terão os valores liberados a partir de 17 de agosto.

Neste ano, também começam a ser percebidos os efeitos das alterações promovidas pela Emenda Constitucional 135, promulgada em dezembro de 2024. A mudança estabelece que o limite de renda para acesso ao benefício deixe de acompanhar os reajustes do salário mínimo e passe a ser corrigido pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Para o pagamento referente ao ano-base 2024, o limite de renda mensal considerado foi de R$ 2.766, valor atualizado com base na variação acumulada do INPC. Pela regra anterior, o teto seria de R$ 2.824, equivalente a dois salários mínimos vigentes em 2024. A nova sistemática prevê uma redução gradual do número de trabalhadores aptos a receber o abono nos próximos anos.

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