Futuro da produção agrícola será tema de debate da CSF nesta sexta-feira

Os próximos passos da produção agrícola no Brasil e a busca por maior sustentabilidade do setor serão debatidos pela Comissão Senado do Futuro (CSF), nesta sexta-feira (11), a partir das 10h. A audiência pública e interativa foi solicitada pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF).

No requerimento (REQ 4/2021), o senador observa que a produção agrícola é primordial para prover condições dignas de vida para a população mundial, com disponibilidade de alimentos para todos e a preservação do ambiente. O senador apontou a sustentabilidade como de grande importância estratégica para o país. "Uma série de temas adquire grande relevância, como o aumento da produtividade, o uso da água, a qualidade dos solos, a produção integrada de agricultura-pecuária-floresta e a já presente produção de alimentos em laboratório”, justifica.

De acordo com levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve atingir o recorde de 264,5 milhões de toneladas em 2021. O arroz, o milho e a soja são as três principais lavouras brasileiras e, somadas, representam 92,9% da produção. Dentre elas, o IBGE estima que a produção da soja também bata recorde em 2021, chegando a 131,9 milhões de toneladas.

Para o discutir o tema “o Futuro da Produção Agrícola”, estão confirmadas as presenças do presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho) e do pesquisador da Embrapa Agroenergia e membro do Grupo Assessor ao Diretor Geral da FAO (Food and Agriculture Organization), Allysson Paulinelli.

Comissão Senado do Futuro

A CSF foi criada em 2013 com o objetivo de promover discussões sobre grandes temas e o futuro do país, bem como aprimorar a atuação do Senado nessas questões. Hoje, ela é composta por 22 senadores, sendo 11 membros titulares e 11 suplentes.

Ana Lídia Araújo sob a supervisão de Patrícia Oliveira