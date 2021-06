Hospital Regional de Santa Maria inaugura 20 leitos clínicos na terça-feira (8/6)

Novas vagas serão destinadas para pacientes com Covid-19 - Foto: Divulgação SES

A partir da terça-feira (8/6), o Hospital Regional de Santa Maria passa a contar com mais 20 leitos clínicos de retaguarda para pacientes com Covid-19 atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A estrutura do hospital é formada por 38 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes adultos com Covid-19 e 40 leitos clínicos. Com os novos 20 que serão inaugurados, a instituição passa a dispor de 98 leitos destinados ao tratamento da doença.

O diretor Administrativo do Regional, Elvis Prestes, afirmou que a partir das 10h, quando finalizar os treinamentos dos protocolos e a entrega dos equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais de saúde, a nova ala de leitos estará à disposição da população.

A secretária adjunta da Saúde, Aglaé Regina da Silva, lembrou que as medidas para a entrada em funcionamento desses leitos foram providenciadas em parceria entre a instituição hospitalar, o município de Santa Maria e o Estado. “Essas vagas chegam na hora certa para receber os pacientes com coronavírus, pois a taxa de ocupação dos atuais 40 leitos clínicos da instituição é sempre muito elevada, chegando a 97,5% nesta segunda-feira (7/6)", avaliou.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou que o Hospital Regional já está qualificado e preparado para o tratamento de Covid-19. “Esses novos leitos clínicos potencializarão ainda mais o atendimento", afirmou.

Arita ainda lembrou que as novas vagas darão um fôlego para a rede hospitalar da macrorregião Centro-Oeste, que foi classificada pelo Comitê de Crise em situação de Alerta pelo Sistema 3A do governo do Estado.