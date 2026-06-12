Sábado, 13 de Junho de 2026
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tabata Amaral pede sugestões a projeto contra a misoginia em debate em São Paulo

Texto amplia punições para crimes praticados na internet e deve ser votado antes do recesso parlamentar

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
12/06/2026 às 21h41
Tabata Amaral pede sugestões a projeto contra a misoginia em debate em São Paulo
Ettore Chiereguini/Câmara dos Deputados

A coordenadora do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa o projeto de criminalização da misoginia ( PL 896/2023 ), deputada Tabata Amaral (PSB-SP), apresentou em São Paulo as mudanças já sugeridas para a proposta e pediu que as participantes do encontro continuem enviando sugestões. A parlamentar espera que o texto seja votado pela Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar de julho.

Tabata Amaral apresentou o projeto durante evento do programa Câmara pelo Brasil. No último dia 10, ela divulgou a versão que propõe para o texto aprovado pelo Senado . A versão final deverá ser entregue ao grupo de trabalho no próximo dia 16 para discussão e votação.

O texto aprovado pelo Senado equipara a misoginia ao racismo. Com isso, o crime passa a ser inafiançável e imprescritível. A proposta prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para crimes cometidos contra mulheres em razão do gênero.

Discursos de ódio
Uma das mudanças sugeridas por Tabata Amaral é a punição de grupos que disseminem ódio contra mulheres na internet.

“Uma das atualizações que estou propondo em relação ao projeto do Senado é olhar para a questão da monetização, da articulação em grupos de ódio em rede, mas também a questão da influência. Está muito claro para a gente que o ódio às mulheres é uma forma que muitos influenciadores encontraram de atrair a atenção para vender seus cursos. E isso é ainda mais grave”, disse.

Na versão apresentada pela deputada, quem induzir ou incitar a misoginia em ambiente virtual poderá receber pena de um a três anos de prisão, além de multa. Se houver intenção de obter vantagem econômica, a pena será aumentada. A proposta também prevê a suspensão da conta utilizada para cometer o crime.

Ettore Chiereguini / Câmara dos Deputados
Apresentação do Relatório do Grupo de Trabalho sobre o PL 896/23 (PL da Misoginia). Filósofa e escritora brasileira, Djamila Ribeiro
Djamila Ribeiro elogiou construção coletiva da proposta que considera fundamental para proteção das mulheres

Mudança cultural
A procuradora do Ministério Público de São Paulo Fabíola Sucasa, que participou do debate, defendeu a criminalização da misoginia. Ela afirmou, porém, que a punição sozinha não resolve o problema e que a proposta deve contribuir para uma mudança cultural.

“A punição é necessária, mas não é a única solução, ela faz parte de um dos pilares de enfrentamento à violência contra as mulheres. Por isso, é muito importante que a consciência coletiva abrace a necessidade de repelir qualquer forma de discriminação e violência contra as mulheres”, afirmou.

A filósofa Djamila Ribeiro também afirmou que o ódio contra mulheres ainda está presente na sociedade brasileira. Segundo ela, o debate público ajuda a construir mecanismos de proteção e enfrentamento dessa realidade.

“Eu acho muito importante quando a população consegue participar dessas conversas, porque se constrói coletivamente um instrumento que é de fundamental importância para proteção das mulheres. A gente vive em um país, infelizmente, com muito ódio às mulheres que ousam sair desse lugar que é imposto pelo patriarcado”, disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Thiago Cristino / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova proibição de leilão e penhora de espaços culturais tombados

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Mario Agra / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova incentivo fiscal para startups inovadoras

Proposta segue em análise na Câmara

 Ettore Chiereguini /Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Relator de proposta que atualiza o Simples Nacional defende medidas compensatórias pelo fim da escala 6x1

Em evento em São Paulo, deputado propõe isenção da contribuição previdenciária patronal por dois anos

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova proposta que reconhece certificação de bombeiro mergulhador

Proposta segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 9 horas

Comissão aprova projeto que torna racismo motivo de rescisão indireta de contrato de trabalho

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
Sensação
0.27 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
17°
Terça
19°
Quarta
19°
Quinta
20°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 3 horas

Mais de 4,3 mil crianças foram tiradas do trabalho infantil em 2025
Entretenimento Há 4 horas

Kariri Criativo fortalece a economia criativa do Cariri
Política Há 4 horas

Governo anuncia construção de 85 mil moradias do Minha Casa Minha Vida
Segurança Pública Há 4 horas

Governo do Estado amplia combate a crimes rurais e transfronteiriços com a Operação Pampa
Sistema prisional Há 4 horas

Governo do Estado entrega 20 bancos vermelhos produzidos por apenados à Prefeitura de Canela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,06%
Euro
R$ 5,85 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 340,684,28 -0,02%
Ibovespa
171,132,66 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3017 (11/06/26)
04
06
26
28
32
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7049 (12/06/26)
09
14
25
44
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3709 (12/06/26)
01
04
06
07
09
10
11
14
15
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2936 (12/06/26)
00
17
24
26
27
30
32
34
35
47
52
54
57
64
66
76
78
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2969 (12/06/26)
02
18
21
34
41
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias