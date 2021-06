Vacinação contra a gripe chega à terceira fase na quarta-feira (9/6) com adesão abaixo da meta

Aberta em 12 de abril, a Campanha de Vacinação contra a Gripe no Rio Grande do Sul entra na terceira fase na quarta-feira (9/6) sem atingir a meta de 90% de imunização do público-alvo das primeiras etapas. De acordo com dados do painel da Campanha de Vacinação Contra a Influenza, do Ministério da Saúde, a menor cobertura registrada é entre os idosos, que, nesta segunda-feira (7/6), atingiram 35,8 %, o menor índice da campanha.

Também não atingiram a meta professores (39,8%), trabalhadores de saúde (45,8%), gestantes (49,3%), puérperas (56,1%) e crianças (56,9%). Os povos indígenas alcançaram o maior percentual de cobertura, com 78,8% de imunização.

As pessoas que integram os grupos das duas primeiras fases que ainda não foram se vacinar podem comparecer às unidades de saúde dos municípios para se imunizar. A gripe pode trazer complicações, hospitalizações e óbitos e apresentar sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.

A partir de 9 de junho, a campanha contempla pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.

É recomendado que ocorra um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19. Deve-se priorizar a vacinação contra a Covid-19. Se a pessoa apresentar sinais de infecção por coronavírus, deve adiar a vacinação até a recuperação clínica total e, pelo menos, quatro semanas após o início dos sintomas.

PRÓXIMA ETAPA

De 9 de junho a 9 de julho

• Pessoas com comorbidades – 777.224

• Pessoas com deficiência permanente – 399.436

• Caminhoneiros – 111.289

• Trabalhadores de transporte coletivo – 42.831

• Trabalhadores portuários – 4.051

• Forças de segurança e salvamento – 31.489

• Forças Armadas – 38.899

• Funcionários do sistema prisional – 4.881

• População privada de liberdade – 40.099

ETAPAS ANTERIORES

• Idosos (pessoas acima dos 60 anos) – 2.143.707

• Crianças acima dos 6 meses e menores de 6 anos – 765.827

• Gestantes e puérperas – 117.541

• Trabalhadores da saúde – 361.210

• Povos indígenas – 30.347

• Professores – 141.254

VACINÔMETRO

• Dados da Campanha de Vacinação contra a Gripe 2021 estão disponíveisaqui. Eles são atualizados conforme os municípios alimentam o sistema de informações.