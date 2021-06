Brasília ganha novos postos para descarte de material eletrômico

Para incentivar a população de Brasília a descartar resíduos eletrônicos da forma correta, permitindo o reaproveitamento de parte do material que seria jogado fora, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal disponibiliza, de hoje (7) até domingo (13), seis pontos de coleta onde os moradores da capital podem entregar os itens em desuso sem precisar descer do carro.

Batizada de Drive-Thru Sustentável – Brasília 2021, a ação faz parte do programa Reciclotech, gerido pela secretaria distrital, e é ocorre durante a Semana Nacional do Meio Ambiente. O serviço funcionará a cada dia em um endereço diferente, das 10h às 16h.

É possível entregar equipamentos eletroeletrônicos de uso doméstico, de pequeno e médio portes, como computadores, impressoras, televisores e telefones, além de carregadores e pilhas gastas.

Os itens recebidos sem condição de uso serão destinados à reciclagem. Já os que puderem ser reabilitados serão doados para instituições de ensino.

A iniciativa conta com a parceria da Green Eletron, uma organização sem fins lucrativos fundada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) para promover a chamada logística reversa, que busca coletar eletroeletrônicos e dar a eles uma destinação que não afete o meio ambiente. A organização Programando o Fututo também é parceira na iniciativa.

Mais informações sobre o Drive-thru Sustentável - Brasília 2021 podem ser obtidas pelo telefone (61) 99231-1923 e pelas redes sociais (@eletroniconaoelixo, @reciclotech e @sectidf.

Pontos de entrega

A coleta de itens descartáveis teve início nesta nesta segunda-feira, no Palácio do Buriti, e poderá ser feita até domingo, no período das 10h às 16h.

Na terça-feira (8), a entrega do material será no Anexo IV da Câmara dos Deputados, na Via S2.

Na quarta-feira (9), o ponto de coleta é a Gráfica do Senado, na Via N2.

Na quinta-feira (10) , o descarte será no Tribunal de Contas da União (TCU), no Setor de Administração Federal Sul, na Sul Via S2, entrada da garagem do Anexo III

Na sexta-feira (11), a coleta de material será no Ministério das Comunicações, no estacionamento do Bloco R.

Sábado (12) e domingo (13), o material eletrônico em desuso deve ser entregue no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - Edifício Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Sul.

*Com informações da Agência Brasília