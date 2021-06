Comissões discutem a produção de vacinas contra a Covid-19 no País; acompanhe

As comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realizam audiência pública conjunta nesta segunda-feira (7) sobre a produção de vacinas no País.

A audiência acontece a partir das 15 horas, no plenário 13. O evento tem transmissão interativa pelo portal e-Democracia e os interessados podem enviar perguntas, críticas e sugestões para os participantes. Também é possível assistir pelo YouTube.

A audiência atende a requerimentos da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e tem por objetivo discutir o atual estágio da produção de vacinas no Brasil, a possibilidade de ampliação da produção diária, os contratos firmados, as iniciativas diplomáticas e comerciais para ampliação da oferta de vacinas, e o apoio governamental às pesquisas relativas à produção de imunizante totalmente nacional.

"Ainda temos muito a fazer para frear a pandemia, esse horror diário, e devemos continuar realizando cuidados básicos de proteção. Porém, a grande arma é a vacina, a vacinação em massa da nossa população é a medida mais eficaz para salvar vidas e retornar o País a normalidade. Seu atraso, sua lentidão significa a morte de pessoas e a depressão econômica do País referente as demais nações do mundo", ressalta Perpétua Almeida.

Convidados

Foram convidados para o debate:

- o secretário de Pesquisa e Informação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales;

- o diretor de Estratégia Institucional do Instituto Butantan, Raul Machado Neto;

- o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marco Krieger;

- um representante do Ministério da Saúde; e

- um representante do Ministério das Relações Exteriores.