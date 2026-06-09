Kwai amplia cobertura do São João 2026 no Nordeste

O Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, amplia sua presença nas principais festas juninas do Nordeste com uma operação especial para o São João 2026. Por meio da iniciativa #VivaOSãoJoãoRaiz, a plataforma está presente em celebrações tradicionais de Caruaru e Petrolina com transmissões ao vivo e exibição de shows, estúdio com hosts, ativações culturais, cobertura de bastidores, conteúdos produzidos por creators e uma série de experiências dentro do app voltadas para música, comida e dança.

A iniciativa reforça uma conexão que o Kwai vem construindo com o Nordeste desde o início de sua operação no Brasil, em 2019. Presente nas principais celebrações populares da região desde 2021, a plataforma tem ampliado continuamente seus investimentos em cultura regional, creators locais e projetos voltados à valorização das tradições nordestinas. Ao longo dos últimos anos, o app consolidou sua presença em grandes festas do calendário cultural da região, apoiando ativações, transmissões e conteúdos ligados à música, humor, cotidiano e cultura popular.

O projeto também reforça o compromisso do Kwai em aproximar o público das festas de São João, tanto presencialmente quanto no ambiente digital. Ao longo do período junino, a iniciativa contará com uma página especial dentro do aplicativo, atualizada semanalmente, reunindo destaques das cidades, programação de transmissões, conteúdos de creators e atividades interativas para os usuários.

"As festas juninas representam uma das manifestações culturais mais potentes e autênticas do Brasil, reunindo música, dança, gastronomia e tradições que fazem parte da identidade do Nordeste. Desde o início da operação do Kwai no país, entendemos a força dessa conexão cultural e temos investido continuamente na valorização de creators, artistas e histórias da região. Com o #VivaOSãoJoãoRaiz, queremos aproximar ainda mais o público da energia do São João", afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai Brasil.

Kwai em Caruaru e Petrolina: 100 horas de shows e conteúdos ao vivo

Com mais de 100 horas de transmissões ao vivo e cobertura de conteúdos ao longo da temporada junina, o Kwai reforça sua presença em duas das principais festas de São João do país: Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. A plataforma já vem acompanhando grandes apresentações musicais, bastidores, creators e experiências conectadas à cultura nordestina, ampliando o alcance digital das celebrações.

Em Caruaru, um dos principais destinos juninos do país, o Kwai terá uma agenda especial de transmissões e cobertura de conteúdos ao longo da temporada, acompanhando shows de grandes nomes da música brasileira, como João Gomes, Wesley Safadão, Elba Ramalho, Thiaguinho e Bell Marques. As transmissões ligadas à programação oficial da cidade tiveram início em 30 de maio e vão até 20 de junho, todas elas no perfil oficial da prefeitura da cidade. Já no perfil oficial do Kwai, haverá transmissões ao vivo com estúdio e hosts nos dias 21, 23, 24, 26 e 27 de junho, período em que também haverá presença física da marca na festa.

Em Petrolina, o Kwai participa da programação junina entre os dias 19 e 27 de junho, com produção de conteúdo, creators e ativações conectadas à cultura local, acompanhando apresentações de artistas como Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Henrique & Juliano, Simone Mendes e Wesley Safadão, alguns dos principais nomes confirmados na festa deste ano.

A programação completa com todas as transmissões está na página especial do São João 2026 no app.

Ativações culturais: valorização de tradições que movimentam comunidades locais

A programação das Comidas Gigantes também inclui iniciativas como o Maior Baião de Dois, que já aconteceu em 23 de maio; a Maior Dobradinha do Mundo, em 3 de junho; e a Maior Mesa Nordestina do Mundo, em 4 de julho. Tradicional no São João de Caruaru, o circuito das Comidas Gigantes mobiliza comunidades e associações locais há décadas e se tornou um dos símbolos culturais da festa, celebrando a gastronomia nordestina, a coletividade e a identidade popular da região.

Em Petrolina, o Kwai será o patrocinador oficial da Jecana do Capim, tradicional celebração realizada na comunidade de Capim, na zona rural da cidade, entre os dias 5 e 7 de junho. Com mais de cinco décadas de história, o evento é um dos mais emblemáticos do ciclo junino do Sertão pernambucano e representa um importante movimento de valorização da cultura sertaneja e das comunidades do interior. A programação inclui missa de abertura, barracas de comidas típicas, apresentações musicais e, no domingo, 7 de junho, a tradicional corrida de jegues e o desfile Jegue Fashion, um dos momentos mais conhecidos da festa e símbolo da homenagem ao animal historicamente ligado à vida e ao trabalho no Nordeste.

Creators, música e identidade: talentos nordestinos comandam cobertura no app

O projeto #VivaOSãoJoãoRaiz também contará com um squad de creators e artistas conectados à cultura nordestina, ao entretenimento, ao humor, à música e à vida regional. A proposta é levar ao público conteúdos sobre comidas típicas, bastidores de shows, danças, quadrilhas, moda junina, humor e experiências autênticas das festas.

Entre os nomes que participam da cobertura e das ativações sociais estão Gkay, Gabi Macoff e Luiza Mayers. Gabi Macoff estará na Jecana, em Petrolina, nos dias 6 e 7 de junho, levando sua conexão com a cultura pernambucana e com o universo rural para os conteúdos da plataforma. Já Luiza Mayers e Gkay participam da cobertura em Caruaru, com presença durante os dias de estúdio do Kwai na cidade.

A estratégia social também contempla a Casa Gkay de São João, em Campina Grande, com produção contínua de conteúdos para o Kwai. A operação ainda prevê conteúdos com artistas como Ju Marques, Calcinha Preta, Rey Vaqueiro e Michele Andrade, com vídeos originais, bastidores, performances, chamadas para transmissões ao vivo e participações especiais em ativações da plataforma.

Além da presença física e da cobertura ao vivo, o Kwai terá uma série de ações dentro do aplicativo para estimular a participação dos usuários em todo o Brasil.