Comissão discute funcionamento e manutenção do Samu; acompanhe

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta segunda-feira (7) para debater o funcionamento do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e a coparticipação de diversos órgãos de saúde na sua manutenção.

O evento acontece no plenário 11, a partir das 14 horas, e tem transmissão interativa pelo e-Democracia. Também é possível assistir pelo canal da Câmara no YouTube.

O debate foi solicitado pela deputada Leandre (PV-PR) e teve o pedido assinado também pelos deputados Dra. Soraya Manato (PSL-ES), Liziane Bayer (PSB-RS), Benedita da Silva (PT-RJ), David Soares (DEM-SP), Pr. Marco Feliciano (Republicanos-SP), Aline Gurgel (Republicanos-AP), Flávio Nogueira (PDT-PI), Carmen Zanotto (Cidadania-SC), Alexandre Padilha (PT-SP), Tereza Nelma (PSDB-AL) e Odorico Monteiro (PSB-CE).

Foram convidados:

- o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula;

- o presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná (Ciruspar), Disnei Luquini;

- a supervisora da área técnica de saúde da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Carla Albert;

- o diretor-geral do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu), João Gabriel Avancini;

- o coordenador-geral de Urgência da Secretaria Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Agostinho;

- o presidente da Rede Nacional dos Consórcios Públicos (RNCP), Victor Borges; e

- o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Wilames Freire Bezerra.