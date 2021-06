Lira reafirma importância das reformas para garantir crescimento no pós-pandemia

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), reafirmou a importância das reformas estruturantes para garantir um crescimento sustentável da economia brasileira depois da pandemia de Covid-19. Segundo Lira, o País tem demonstrado sua capacidade de superação da crise, mas é preciso haver uma “imunização econômica”, com a aprovação das reformas tributária, administrativa e outras agendas que modernizam o Estado. Ele também defendeu a aceleração da vacinação da população para o retorno à normalidade em evento promovido pelo Bradesco nesta segunda-feira (7).

“Acredito que nos próximos meses nós vamos avançar furiosamente nessa direção. Vamos avançar também velozmente na recuperação da nossa econômica”, afirmou Lira.

O presidente da Câmara ressaltou a atuação do Congresso no enfrentamento da pandemia e defendeu a atuação conjunta com o Executivo para enfrentar a crise sanitária, social e econômica. Segundo Lira, houve uma forte prevenção por parte do Parlamento para atenuar os efeitos da pandemia.

“Nós aprovamos as medidas: o auxílio emergencial, os empréstimos às empresas, as medidas de proteção ao emprego. Fora o que fizemos na questão macro, aprovamos o novo Orçamento – que estava parado desde o ano passado –, aprovamos os mecanismos permanentes de shutdown para os entes públicos, municipais, estaduais e federais, aprovamos a autonomia do Banco Central, aprovamos a capitalização da Eletrobrás, aprovamos o licenciamento ambiental, além da modernização do regimento interno da Câmara e a Lei do Estado Democrático de Direito”, elencou o parlamentar.

Reforma administrativa

Mais cedo, Lira informou a respeito de reunião de líderes amanhã para debater a reforma administrativa. Segundo o presidente, é importante modernizar o sistema administrativo brasileiro, mas sem atingir o direito adquirido dos atuais servidores público. Arthur Lira afirmou que se a reforma administrativa tivesse sido feita há 20 anos, a situação da administração pública brasileira já estaria resolvida e equilibrada.

“Não temos que medir funcionário, mas sim o serviço, se está sendo feito no tempo hábil e é eficiente”, disse.

Privatização dos Correios

Lira também afirmou que a expectativa é a aprovação pela Câmara no final do primeiro semestre ou início do segundo da proposta que autoriza a privatização dos Correios. A proposta foi encaminhada pelo Executivo este ano e tem objetivo de aumentar a qualidade dos serviços postais, ampliar o investimento privado no setor, além de privatizar a empresa. Também prevê que a prestação do serviço postal universal pela União seja feito por meio de contratos de concessão.