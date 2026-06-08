Stallion conquista top 5 na etapa de Mid-Ohio da IMSA

A Stallion Motorsports encerrou sua participação nas 4 Horas de Mid-Ohio, etapa da temporada 2026 da IMSA Michelin Pilot Challenge, com a quinta colocação na categoria TCR. A prova foi disputada no último fim de semana em Lexington, Ohio, nos Estados Unidos.

Com o CUPRA León VZ TCR #77, os brasileiros Raphael Reis e Celso Neto largaram da sétima posição e concluíram a corrida entre os cinco primeiros colocados após quatro horas de disputa.

A etapa reuniu diferentes estratégias de corrida e exigiu gerenciamento de combustível, pneus, tráfego e paradas nos boxes ao longo da prova.

Estratégia e execução marcam desempenho da equipe

A corrida contou com quatro paradas programadas para reabastecimento e troca de pilotos. A Stallion Motorsports completou suas operações de boxes sem penalizações, mantendo o carro #77 na disputa pelas posições de frente ao longo da prova.

No primeiro stint, Raphael Reis manteve ritmo compatível com os principais competidores da categoria. Na sequência, Celso Neto assumiu o comando do veículo e enfrentou grande volume de tráfego durante seu período na pista.

Segundo os dados da corrida, apenas 24% das voltas de Neto foram realizadas em condição de pista livre. Ainda assim, o piloto registrou média de 1min28s447 e estabeleceu a segunda volta mais rápida da prova na categoria TCR, com o tempo de 1min27s285.

Recuperação de posições define resultado final

Na parte final da corrida, o carro #77 perdeu posições após incidentes envolvendo outros competidores, passando a ocupar a décima colocação da categoria.

A partir desse momento, a equipe iniciou uma recuperação que levou o veículo de volta ao grupo dos cinco primeiros colocados até a bandeirada final.

Além do desempenho dos pilotos, a corrida também representou um teste de resistência para os componentes do carro ao longo das quatro horas de duração da prova.

Com o resultado, a Stallion Motorsports soma pontos importantes para a classificação da temporada e segue a preparação para a próxima etapa da IMSA Michelin Pilot Challenge.

Próxima etapa será disputada em Watkins Glen

A sequência do campeonato acontece ainda neste mês no circuito de Watkins Glen, no estado de Nova York. A pista integra o calendário tradicional da categoria e será a próxima oportunidade para a equipe dar continuidade à temporada 2026.