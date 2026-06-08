Segunda, 08 de Junho de 2026
14°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Stallion conquista top 5 na etapa de Mid-Ohio da IMSA

Equipe brasileira encerra as 4 Horas de Mid-Ohio na quinta posição da categoria TCR, após corrida marcada por recuperação de posições, estratégia d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/06/2026 às 20h15
Stallion conquista top 5 na etapa de Mid-Ohio da IMSA
Stallion Motorsports

A Stallion Motorsports encerrou sua participação nas 4 Horas de Mid-Ohio, etapa da temporada 2026 da IMSA Michelin Pilot Challenge, com a quinta colocação na categoria TCR. A prova foi disputada no último fim de semana em Lexington, Ohio, nos Estados Unidos.

Com o CUPRA León VZ TCR #77, os brasileiros Raphael Reis e Celso Neto largaram da sétima posição e concluíram a corrida entre os cinco primeiros colocados após quatro horas de disputa.

A etapa reuniu diferentes estratégias de corrida e exigiu gerenciamento de combustível, pneus, tráfego e paradas nos boxes ao longo da prova.

Estratégia e execução marcam desempenho da equipe

A corrida contou com quatro paradas programadas para reabastecimento e troca de pilotos. A Stallion Motorsports completou suas operações de boxes sem penalizações, mantendo o carro #77 na disputa pelas posições de frente ao longo da prova.

No primeiro stint, Raphael Reis manteve ritmo compatível com os principais competidores da categoria. Na sequência, Celso Neto assumiu o comando do veículo e enfrentou grande volume de tráfego durante seu período na pista.

Segundo os dados da corrida, apenas 24% das voltas de Neto foram realizadas em condição de pista livre. Ainda assim, o piloto registrou média de 1min28s447 e estabeleceu a segunda volta mais rápida da prova na categoria TCR, com o tempo de 1min27s285.

Recuperação de posições define resultado final

Na parte final da corrida, o carro #77 perdeu posições após incidentes envolvendo outros competidores, passando a ocupar a décima colocação da categoria.

A partir desse momento, a equipe iniciou uma recuperação que levou o veículo de volta ao grupo dos cinco primeiros colocados até a bandeirada final.

Além do desempenho dos pilotos, a corrida também representou um teste de resistência para os componentes do carro ao longo das quatro horas de duração da prova.

Com o resultado, a Stallion Motorsports soma pontos importantes para a classificação da temporada e segue a preparação para a próxima etapa da IMSA Michelin Pilot Challenge.

Próxima etapa será disputada em Watkins Glen

A sequência do campeonato acontece ainda neste mês no circuito de Watkins Glen, no estado de Nova York. A pista integra o calendário tradicional da categoria e será a próxima oportunidade para a equipe dar continuidade à temporada 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Créditos: banda Yahoo!
Entretenimento Há 3 horas

Artistas brasileiros seguem presentes na cena musical

Talk show Business Rock explora a união de gerações e estilos na música brasileira em evolução através das bandas Yahoo! e Nação Regueira

Divulgação Ajufest.com.br
Entretenimento Há 7 horas

AJUFEST lança unidade móvel para transmissões ao vivo

Portal de entretenimento de Sergipe investe em unidade móvel equipada com estúdio, acústica, iluminação e conexão via fibra óptica, 5G e satélite p...

 YuriArcursPeopleimages
Entretenimento Há 9 horas

Liderança adotada no futebol inspira gestores nas empresas

Práticas utilizadas por treinadores esportivos podem servir de referência para lideranças corporativas. Comunicação objetiva, priorização, gestão e...

 Bruttus Burguer
Entretenimento Há 3 dias

Bruttus Burger vence duas categorias em campeonato nacional

Empresa de Osasco sagra-se campeã em frango e brisket no Smoker Gladiators 2026, competição chancelada pela Pitmasters Brasil e realizada em São Pa...

 Divulgação APRECESP
Entretenimento Há 3 dias

Estâncias hidrominerais paulistas reúnem fontes terapêuticas

O interior de São Paulo abriga onze estâncias hidrominerais, onde fontes milenares brotam, carregadas de minerais e de ricas propriedades terapêuti...

Tenente Portela, RS
16°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 21°
16° Sensação
1.19 km/h Vento
95% Umidade
100% (5.38mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h47 Pôr do sol
Terça
18° 12°
Quarta
19° 11°
Quinta
17° 14°
Sexta
15° 12°
Sábado
15° 11°
Últimas notícias
Fazenda Há 28 minutos

Projeto-piloto do sistema de apuração do Imposto sobre Bens e Serviços avança para etapa com inclusão de notas de serviço
Saúde Há 28 minutos

Capital paulista amplia locais de vacinação nesta semana; veja lista
Senado Federal Há 28 minutos

PEC da autonomia do Banco Central está na pauta da CCJ na quarta
Tecnologia Há 1 hora

Prêmio Criativos 2026 já está com inscrições abertas
Senado Federal Há 1 hora

Paim destaca os dois anos da política de cuidado às pessoas com alzheimer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,02%
Euro
R$ 5,99 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,033,29 -1,64%
Ibovespa
168,668,72 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7044 (06/06/26)
02
05
30
54
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3704 (06/06/26)
01
03
04
09
10
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2933 (05/06/26)
00
04
09
10
12
19
23
25
27
33
36
37
41
49
61
65
76
81
88
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2966 (05/06/26)
11
16
20
25
31
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias