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AJUFEST lança unidade móvel para transmissões ao vivo

Portal de entretenimento de Sergipe investe em unidade móvel equipada com estúdio, acústica, iluminação e conexão via fibra óptica, 5G e satélite p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/06/2026 às 16h40
AJUFEST lança unidade móvel para transmissões ao vivo
Divulgação Ajufest.com.br

O portal AJUFEST anunciou o lançamento de uma unidade móvel voltada para transmissões ao vivo, produção audiovisual e cobertura de eventos em Sergipe. O projeto marca uma nova etapa da empresa, que atua há 26 anos no segmento de entretenimento e produção de conteúdo digital no estado.

A estrutura foi desenvolvida para funcionar como estúdio móvel de transmissão e entrevistas, reunindo recursos como isolamento acústico, iluminação profissional, internet via fibra óptica, conexão 5G, satélite e gerador de energia próprio. A proposta é oferecer maior estabilidade técnica e mobilidade operacional em diferentes tipos de eventos, especialmente em locais com limitações de infraestrutura.

De acordo com Wadson Araujo, diretor executivo do portal, a ideia surgiu da necessidade de otimizar a logística das coberturas realizadas pelo AJUFEST. "Em muitos eventos, a produção disponibiliza apenas o espaço físico, o que exigia a montagem e desmontagem completa dos equipamentos a cada operação. Com a unidade móvel, toda a estrutura permanece instalada, reduzindo riscos operacionais e agilizando o início das transmissões", afirma.

O projeto também contou com empresas parceiras, como Casa Viva e Vidro X, responsáveis pela parte estrutural e técnica da unidade. O espaço recebeu soluções voltadas para acústica, construção, controle de acesso e estrutura de backstage.

A operação da unidade móvel utilizará conexão redundante para garantir estabilidade técnica durante as coberturas ao vivo. Em regiões metropolitanas, a prioridade será o uso de fibra óptica. Já em áreas remotas, o sinal poderá ser mantido por meio de redes 5G e internet via satélite.

O lançamento ocorre em um cenário de crescimento do consumo de vídeos em tempo real nas redes sociais e plataformas conectadas. Segundo informações do Governo Federal, o Brasil segue entre os maiores mercados de consumo de streaming e vídeo online da América Latina, impulsionando investimentos em produção audiovisual e cobertura digital de eventos.

Portal AJUFEST

Fundado no início dos anos 2000, o AJUFEST começou como um portal voltado para divulgação de fotos, agenda cultural e notícias de entretenimento em Sergipe. Ao longo dos anos, a plataforma expandiu sua atuação para transmissões ao vivo, rádio, aplicativos e canais digitais. Atualmente, mantém parcerias com emissoras e plataformas regionais e nacionais para distribuição de conteúdo audiovisual.

Para Wadson Araujo, a nova unidade móvel representa um avanço estratégico para a empresa. "É um momento importante para a história do AJUFEST. O projeto simboliza a evolução de uma iniciativa que começou de forma independente e hoje amplia sua atuação em diferentes plataformas de comunicação e entretenimento", destaca.

A estreia da estrutura ocorrerá durante a cobertura dos festejos juninos em Sergipe, prevista para começar no fim de maio. A cobertura e a transmissão serão realizadas pelo YouTube, redes sociais e site oficial do AJUFEST.

Para mais informações, basta acessar o portal oficial da Ajufest por meio de seu site e redes sociais: ajufest.com.br.

YouTube: https://www.youtube.com/@AJUFEST

Instagram: https://www.instagram.com/ajufest

TikTok: https://www.tiktok.com/@ajufest

Facebook: https://www.facebook.com/ajufest

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