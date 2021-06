Frente Parlamentar Ambientalista cria grupo sobre conservação marinha

Colegiado reúne sociedade e políticos para preservar vida marinha - (Foto: Divulgação/Marinha do Brasil)

A Frente Parlamentar Ambientalista lança nesta quarta-feira (9), às 19 horas, o grupo de trabalho sobre conservação marinha.

A intenção do novo colegiado é somar as capacidades dos diferentes setores da sociedade civil para promover o engajamento em diálogos sobre assuntos relacionados à zona costeira e marinha brasileira.

O lançamento do grupo, formado por deputados, senadores e sociedade civil, poderá ser acompanhado pelo canal da Frente Ambientalista no YouTube e no Facebook.