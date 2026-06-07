Gurias do Yucumã perdem na estreia do Gauchão Feminino Sub-20

Tabela de classificação computada com os dois jogos disputados neste domingo (7/6) (Foto: Reprodução | FGF)

Mesmo jogando em casa, as Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, não resistiram à força do Internacional, de Porto Alegre. A partida disputada na tarde deste domingo (7/6), no distrito de São Pedro, terminou com o placar de 5 a 1 para o time da capital.

No outro duelo da rodada, a equipe do Doutor Salomé Goulart Raiz derrotou o Aimoré em São Leopoldo, por 2 a 1. O jogo entre Grêmio e AEF Estrela foi remarcado para o dia 11 de junho.

As Gurias do Yucumã voltam a campo no domingo (14/6), quando enfrentam a equipe do Doutor Salomé Goulart Raiz.

A competição é organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

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