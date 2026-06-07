Equipe de Tenente Portela encara o Inter na abertura do Gauchão Feminino Sub-20

As Gurias do Yucumã estreiam no Gauchão Feminino Sub-20 de 2026 contra o Internacional de Porto Alegre. A partida acontecerá no domingo (7/6), no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.
A competição – organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) – terá a participação de seis clubes. A fase classificatória será disputada em turno único. Os confrontos ocorrerão dentro do grupo, avançam para as semifinais, os times colocados do 1º ao 4º lugar.
Demais jogos da primeira rodada:
- Grêmio x AEF Estrela.
- Aimoré x Juventude/Dr. Salomé Goulart.
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