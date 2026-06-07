Domingo, 07 de Junho de 2026
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Equipe de Tenente Portela encara o Inter na abertura do Gauchão Feminino Sub-20

Competição é organizada pela Federação Gaúcha de Futebol

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
07/06/2026 às 11h09
Equipe de Tenente Portela encara o Inter na abertura do Gauchão Feminino Sub-20
Tabela de jogos da equipe de Tenente Portela na primeira fase do campeonato estadual (Foto: Divulgação)

As Gurias do Yucumã estreiam no Gauchão Feminino Sub-20 de 2026 contra o Internacional de Porto Alegre. A partida acontecerá no domingo (7/6), no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.

A competição – organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) – terá a participação de seis clubes. A fase classificatória será disputada em turno único. Os confrontos ocorrerão dentro do grupo, avançam para as semifinais, os times colocados do 1º ao 4º lugar.

Demais jogos da primeira rodada:

- Grêmio x AEF Estrela.

- Aimoré x Juventude/Dr. Salomé Goulart.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 9 minutos

Wesley é cortado da Seleção Brasileira por lesão em amistoso

Lateral está fora da Copa e volante Éderson é chamado por Ancelotti
Esportes Há 7 horas

Mundial: Bélgica lidera Grupo G, que tem ainda Egito de Mohamed Salah

Completam a chave as seleções do Irã e da Nova Zelândia
Esportes Há 15 horas

Em virada relâmpago, seleção brasileira feminina vence Estados Unidos

Taina Maranhão e Bia Zaneratto garantem triunfo sobre multicampeãs
Esportes Há 15 horas

Brasil supera Egito em último compromisso antes da Copa do Mundo

Bruno Guimarães e Endrick marcam para seleção canarinho em amistoso
Esportes Há 20 horas

Vitória vira sobre Fortaleza e conquista o penta da Copa do Nordeste

Leão volta a ser campeão após 16 anos e iguala rival Bahia em títulos

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 22°
23° Sensação
0.91 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
21° 12°
Terça
20° 12°
Quarta
15° 10°
Quinta
16° 14°
Sexta
15° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 7 minutos

Wesley é cortado da Seleção Brasileira por lesão em amistoso
Estradas Há 1 hora

Governo do Estado impulsiona economia nas Missões com ligação asfáltica entre Rolador e Cerro Largo em fase final
Justiça Há 1 hora

Entidades repudiam prisão de jornalista perseguido por Zambelli
Edição 2026/2027 Há 2 horas

Consulta Popular: Corede Celeiro define as datas e locais das assembleias microrregionais
Ação especial Há 2 horas

Nota Fiscal Gaúcha terá 70 prêmios extras na semana do Dia dos Namorados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,38%
Euro
R$ 5,96 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 339,379,98 +0,96%
Ibovespa
169,019,13 pts -0.77%
Mega-Sena
Concurso 3015 (06/06/26)
09
18
26
31
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7044 (06/06/26)
02
05
30
54
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3704 (06/06/26)
01
03
04
09
10
11
12
13
14
15
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2933 (05/06/26)
00
04
09
10
12
19
23
25
27
33
36
37
41
49
61
65
76
81
88
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2966 (05/06/26)
11
16
20
25
31
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias