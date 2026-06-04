Dia do Meio Ambiente: SC Rural 2 vai beneficiar 57 mil agricultores e pescadores com ações para sustentabilidade e resiliência climática

O público-alvo do SC Rural 2 são agricultores familiares, pescadores artesanais, mulheres, jovens, povos e comunidades tradicionais – Foto: Aires Mariga/Epagri

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Epagri reforça a importância de iniciativas que conciliam produção de alimentos com preservação ambiental. Em Santa Catarina, esse compromisso está entre os pilares do SC Rural 2 , programa do Governo do Estado que prevê investimentos de US$150 milhões ao longo de seis anos para promover o desenvolvimento sustentável do espaço rural e pesqueiro catarinense.

O programa foi lançado no dia 12 de maio e tem como meta beneficiar cerca de 145 mil pessoas, atendendo aproximadamente 48 mil famílias rurais e pesqueiras, com foco em agricultores familiares, pescadores artesanais, mulheres, jovens, povos e comunidades tradicionais. Dentre os resultados ambientais esperados pelo Programa, a meta é beneficiar 57 mil pessoas com ações voltadas a maior resiliência climática e melhoria ambiental, além da conservação e gestão sustentável de 42 mil hectares de paisagens rurais.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort, destaca que o SC Rural 2 fortalece o compromisso de Santa Catarina com o desenvolvimento sustentável no campo e na pesca. “Essas ações se somam a uma série de investimentos e programas que o Governo do Estado já vem realizando para apoiar os produtores rurais e pescadores, aliando produção, preservação ambiental, inovação e mais resiliência climática. O objetivo é garantir desenvolvimento com sustentabilidade e mais qualidade de vida para as famílias catarinenses”, afirma.

O presidente da Epagri, Dirceu Leite, reforça que o SC Rural 2 consolida uma visão moderna, onde produtividade e preservação caminham juntas. “Nossa missão é transformar dados de pesquisa em soluções práticas dentro das propriedades rurais e pesqueiras. Ao proteger o solo, cuidar da água e adotar sistemas de baixo impacto, não estamos apenas combatendo os efeitos das mudanças climáticas, mas garantindo a sustentabilidade econômica e a segurança alimentar das próximas gerações de catarinenses”, afirma Dirceu.

Para alcançar esses resultados, o SC Rural 2, através do apoio direto aos beneficiários, prevê o apoio financeiro na linha ambiental a 10 mil projetos de produção sustentáve l, proteção de nascentes e de mata ciliar, além de 1000 projetos de adoção de tecnologias ecoinovadoras e 800 planos de desenvolvimento de propriedades (PDP) localizadas em corredores ecológicos. Os PDPs têm a parceria do Instituto do Meio Ambiente (IMA), no sentido de apoiar produtores para a produção sustentável e colaborar com a conexão de remanescentes florestais em corredores ecológicos.

Operacionalização

O programa funciona em um modelo integrado de parceria interinstitucional. A coordenação geral e a implementação do SC Rural 2 são responsabilidade da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), por meio da Diretoria Executiva do SC Rural (DESC), que atua como Unidade de Gestão do Programa.

Para a execução das ações, o programa conta com as seguintes instituições coexecutoras: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri); Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc); Instituto do Meio Ambiente (IMA) e Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca (SAQ).



O diretor executivo do SC Rural 2, André Emiliano Uba, ressalta que o programa foi estruturado para integrar sustentabilidade, inclusão produtiva e melhoria da qualidade de vida no campo e nas comunidades pesqueiras. “O SC Rural 2 foi construído com foco no desenvolvimento sustentável, levando assistência técnica, tecnologia, adequação ambiental e oportunidades de mais renda para milhares de famílias catarinenses, fortalecendo a produção e a preservação ambiental de forma conjunta”, destaca.

Papel da Epagri

De acordo com o gerente técnico de Ater e capacitação do SC Rural 2, Darlan Rodrigo Marchesi, a Epagri terá papel estratégico na execução das ações. A empresa será responsável pela assistência técnica e extensão rural (Ater), capacitação de beneficiários, pesquisa e inovação voltadas à sustentabilidade, inclusão produtiva e melhoria da renda de beneficiários. “A capacitação também será uma das principais ferramentas para promover a sustentabilidade no campo. A meta da Epagri é qualificar 45 mil pessoas em temas relacionados à produção sustentável, resiliência climática, gestão, empreendedorismo, segurança alimentar e uso racional dos recursos naturais”, diz ele.

Na área de pesquisa, a Epagri será a principal executora de estudos relacionados a gases de efeito estufa , mudanças climáticas, resiliência hídrica, saneamento rural, bioinsumos , boas práticas de produção e tecnologias sustentáveis. “O programa prevê o financiamento de 50 projetos de pesquisa, com potencial para gerar 50 tecnologias inovadoras voltadas ao meio rural e pesqueiro”, explica o gerente técnico de PD&I e Articulação do SC Rural 2, Guilherme Xavier de Miranda Junior.

O Programa prevê apoio financeiro não reembolsável, mas com contrapartidas, para beneficiários elegíveis e prioritários como agricultores familiares, pescadores artesanais, jovens e mulheres, povos e comunidades tradicionais O acesso ao apoio direto do Programa se dará por meio de editais a serem lançados no segundo semestre, com critérios de priorização e seleção de manifestações de interesse. Nas etapas de análise haverá a governança municipal e regional, nos Comitês Consultivos Municipais e Regionais, formados de forma representativa por setores públicos e da sociedade civil. Desta forma, os beneficiários deverão procurar os escritórios da Epagri para mais informações. Os técnicos irão auxiliar nos encaminhamentos, elaborar os projetos, que serão analisados, de acordo com os critérios de enquadramento.

Mais informações e entrevistas:

– Darlan Rodrigo Marchesi – Gerência Técnica de Ater e Capacitação, [email protected] , (48) 99166-0458

– Guilherme Xavier de Miranda Junior – Gerência Técnica de PD&I e Articulação, [email protected] , (48) 3665-5144

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

[email protected] / (48) 3665-5407/91661-6596

Andréia Cristina Oliveira, assessora de comunicação da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

[email protected] / Fone: (48) 3664-4393