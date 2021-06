Projeções no Congresso celebram Dia Mundial dos Oceanos

O Congresso Nacional recebe projeções nesta terça-feira (8), das 19 às 21 horas, em comemoração ao Dia Mundial dos Oceanos. A data, criada em 1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de Janeiro, foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2008.

Neste ano, o tema das celebrações em todo o mundo é “Um Oceano, Um Clima, Um Futuro – Juntos”.

A ação é uma iniciativa do deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional.

No evento desta terça, as duas torres do Congresso receberão imagens de espécies marinhas como cardumes de peixes, tartarugas e mamíferos marinhos; e, na sequência, imagens de resíduos lançados ao mar. Em seguida, a projeção mostrará as espécies marinhas interagindo com o lixo e, progressivamente, o lixo tomando toda a cena.

A projeção continua com a imagem de uma baleia, que, a partir do fundo marinho, rompe a coluna d’água até a superfície (topo da torre do Congresso). No rastro de água deixado pelo trajeto percorrido pela baleia, surgirá a mensagem “Um oceano livre de plástico”.

No final, surgirá imagem do oceano restaurado, limpo e abundante novamente; e o texto “8 de junho: Dia Mundial dos Oceanos”.

Poluição

Os oceanos representam cerca de 70% da superfície da Terra e são o elo que permite o equilíbrio da vida no planeta. No Brasil, milhares de famílias de pescadores e pescadoras dependem de um oceano saudável e abundante para garantir sua subsistência.

As ações em torno do Dia Mundial dos Oceanos têm como objetivo aumentar a visibilidade da importância e riqueza dos oceanos e do problema do lixo no mar.