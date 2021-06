Grupo de trabalho debate a logística das vacinas

O grupo de trabalho denominado Organização Federativa no Combate à Pandemia realiza audiência pública nesta segunda-feira (7) sobre o tema "Logística das vacinas: registro, orçamento, compra, distribuição e aplicação".

O debate atende a pedido do deputado Pedro Westphalen (PP-RS), coordenador do grupo. "É necessário discutir a logística das vacinas no momento atual, durante a pandemia, considerando que o cenário nos demonstra a importância de possuir a melhor cadeia de registro, orçamento, compra, distribuição e aplicação das vacinas", defende o parlamentar em seu requerimento.

"O método de tentativa e erro deve ser minuciosamente observado para que possamos evoluir na logística vacinal do país, acelerando não apenas a vacinação contra a Covid-19, mas replicando o aprendizado para todos os programas de imunização do Brasil", acrescenta.

Foram convidados para discutir o assunto:

- o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gustavo Mendes Lima Santos;

- o assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Nereu Henrique Mansano;

- o secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Mauro Junqueira;

- representante da Sociedade Brasileira de imunizações (SBIm);

- representante do Ministério da Saúde; e

- representante do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A audiência está prevista para começar as 14 horas, em local a ser definido.

O grupo

O GT Organização Federativa no Combate à Pandemia foi criado no dia 4 de maio com o objetivo de acompanhar e apoiar a vacinação contra a Covid-19 em todo o País.

O grupo, vinculado à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, é composto por seis membros e tem como relatora a deputada Soraya Manato (PSL-ES).