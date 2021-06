Cancelado debate sobre situação de estrangeiros na cidade acriana de Assis Brasil

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados cancelou a reunião que faria nesta segunda-feira (7) para discutir a crise humanitária causada pela migração na cidade de Assis Brasil, na fronteira do Acre com o Peru.

O deputado Jesus Sérgio (PDT-AC), que havia proposto o debate, afirma que haitianos e africanos que entraram no Brasil há alguns anos pela fronteira do Peru com o Acre, hoje, com o avanço da pandemia e do desemprego, estão fazendo o caminho de volta, utilizando a mesma via de ingresso.

Acontece que o país vizinho fechou suas fronteiras para conter a contaminação pelo novo coronavírus, com isso muitos migrantes são impedidos de cruzar a ponte que liga o Brasil ao Peru. "Diariamente chegam mais estrangeiros com o mesmo objetivo e encontram a fronteira fechada para a passagem deles."

"A grande circulação e a estada de estrangeiros na cidade de Assis Brasil é uma realidade muito difícil de ser administrada, sendo uma situação que necessita de atenção do governo federal", cobra o deputado acriano.

A comissão ainda não marcou nova data para o debate