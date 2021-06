Comissão debate crise na Fundação Palmares

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados debate nesta segunda-feira (7) a crise institucional da Fundação Cultural Palmares.

A audiência pública será realizada no plenário 12, às 14 horas.

Foram convidados, entre outros, o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Nascimento de Camargo; e o ex-presidente da Fundação entre 2013 e 2015, José Hilton Santos Almeida.

A deputada Benedita da Silva (PT-RJ), uma das autoras do pedido de audiência, disse que o atual presidente da instituição promove ações de uma cultura negacionista e ideológica, alterando fatos e desqualificando personalidades que remontam e contam a história de luta e sofrimento do povo negro.

"O cenário na Fundação Cultural Palmares é de crise, que se confirma com a demissão coletiva dos diretores da instituição, ocorrida no início de março de 2021. Diante dos atos que afetam diretamente as políticas públicas voltadas para a promoção e preservações da cultura e valores sociais, colocando em risco toda a luta e conquistas do povo negro, propomos este debate para os devidos esclarecimentos a sociedade brasileira e o papel efetivo da instituição Palmares", observou a deputada no requerimento em pede a realização do debate.