Terça, 02 de Junho de 2026
8°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Petrobras ajusta preços do diesel para R$ 1,12

Estatal aprovou adesão à subvenção adotada pelo governo federal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/06/2026 às 13h00
Petrobras ajusta preços do diesel para R$ 1,12
© Arquivo/Agência Brasil

O Conselho de Administração da Petrobras, em reunião nesta segunda-feira (1°), aprovou a adesão da companhia à subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no país, no valor de R$ 1,12 por litro comercializado, instituída pela Medida Provisória (MP) nº 1.363 , de 30 de maio. O ajuste nos seus preços de venda de óleo diesel valem a partir desta terça-feira (2).

“Diante do caráter facultativo e do potencial benefício, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia e preserva a flexibilidade da Petrobras na implementação da sua estratégia comercial”, explica a estatal.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A adesão à nova subvenção é complementar à adesão anteriormente autorizada pela Medida Provisória nº 1.358/2026 , de 13 de maio.

A estatal disse que mantém sua estratégia comercial levando em consideração sua participação no mercado, a otimização dos seus ativos de refino e a rentabilidade de maneira sustentável, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 1 hora

EUA atacam Pix para favorecer empresas de pagamentos estadunidenses

Relatório do governo Trump pode subsidiar medidas contra Brasil
Economia Há 3 horas

Movement garante acesso a trilhos de pagamento licenciados nos EUA, Canadá e UE, comprometendo-se com a infraestrutura de liquidação e rendimentos em stablecoins nos mercados emergentes

A nova trajetória da empresa tem como foco pagamentos internacionais, remessas e produtos de poupança em dólares em mercados emergentes

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Apelo turístico da Pequena África precisa de maior reconhecimento

Especialistas cobram esforços para projetar região histórica do RJ
Economia Há 5 horas

China reconhece território brasileiro como livre da febre aftosa

Medida foi anunciada durante visita do ministro Mauro Vieira a Pequim

 Os presidentes Lula e Donad Trump estiveram reunidos no mês passado na Casa Branca (Foto: Instagram/@lulaoficial)
Economia Há 7 horas

Após investigação comercial, os Estados Unidos propõem tarifa de 25% sobre as mercadorias brasileiras

Medida anunciada pelo governo norte-americano ainda passará por consulta pública e poderá ser aplicada a partir de julho

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
1.43 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
22°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 12°
Domingo
25° 12°
Últimas notícias
Esportes Há 34 minutos

Soldiers Nutrition fecha parceria com Sport Club do Recife
Senado Federal Há 34 minutos

Sancionada lei com as regras para a Copa do Mundo Feminina de 2027
Geral Há 34 minutos

Problema operacional paralisa voos em São Paulo
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova projeto que obriga poluidor a ressarcir cofres públicos
Entretenimento Há 1 hora

Ranúnculo italiano ganha espaço no mercado brasileiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,02 -0,19%
Euro
R$ 5,83 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 358,470,57 -5,17%
Ibovespa
174,457,44 pts 1.31%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7040 (01/06/26)
05
23
52
56
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3700 (01/06/26)
01
03
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias