Comissão de Educação debate importância do Inep nesta segunda

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta segunda-feira (7) sobre a importância do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e como fortalecer a instituição.

O Inep é responsável pelas avaliações da educação básica, do ensino superior, pelos Censos da Educação Básica e Superior e pelas estatísticas da educação brasileira, além de estudos e pesquisas que servem de subsídio para as políticas públicas do setor.

O debate ocorre no plenário 12, a partir das 9 horas, com transmissão interativa.

O pedido para realização da audiência pública é do deputado Idilvan Alencar (PDT-CE). Ele afirma que o Inep tem passado por grandes instabilidades nos últimos anos, com trocas constantes na direção do órgão. "Apenas neste governo, já estamos no quarto presidente", salientou.

Alencar argumenta que o Inep é um órgão técnico de "grande relevância para a educação do País". "Precisamos atuar para reduzir a instabilidade no órgão para que possa fazer seu trabalho com qualidade e com foco na melhoria da qualidade da educação brasileira", defendeu.

Foram convidados para a audiência pública o atual presidente do Inep, Danilo Dupas Ribeiro; e ex-presidentes da instituição em governos anteriores. Confira a lista completa dos participantes.