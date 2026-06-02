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Vice-prefeito de Três Passos lança pré-candidatura a Deputado Estadual

Evento será realizado no CTG Missioneiro dos Pampas no dia 11 desse mês em Três Passos, e contará com a presença do vice-governador Gabriel Souza

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rádio Alto Uruguai
02/06/2026 às 08h20
Vice-prefeito de Três Passos lança pré-candidatura a Deputado Estadual
(Foto: Divulgação)

O vice-prefeito de Três Passos, Rodrigo Ipê, anunciou nesta segunda-feira (1º) que realizará, no próximo dia 11 de junho, o lançamento oficial de sua pré-candidatura a deputado estadual. Filiado ao MDB, Ipê acumula cerca de seis anos de atuação política e atualmente ocupa o cargo de vice-prefeito do município.

A pré-candidatura foi confirmada em 18 de abril de 2026, durante a 18ª edição da FEICAP 2026. Na ocasião, o anúncio foi feito pelo vice-governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato ao governo do Estado, Gabriel Souza, durante agenda cumprida em Três Passos. Gabriel também tem presença confirmada no evento de lançamento.

O ato ocorrerá às 19h, no CTG Missioneiro dos Pampas, reunindo lideranças políticas, apoiadores e representantes da comunidade regional. A programação prevê um momento de encontro, diálogo e apresentação de propostas voltadas ao desenvolvimento da região.

Durante o evento será servido jantar por adesão, ao valor de R$ 40 por pessoa. As confirmações de presença podem ser realizadas pelo telefone (55) 99643-1615.

O lançamento marcará o início oficial da caminhada de Rodrigo Ipê rumo às eleições de 2026, quando buscará uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul representando o MDB e a Região Celeiro.

 

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