Câmara de Vereadores realiza Sessão Descentralizada no Bairro Fries e ouve demandas da comunidade

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela realizou, na noite desta segunda-feira (1º), mais uma Sessão Descentralizada, desta vez na comunidade do Bairro Fries.

Durante o encontro, os vereadores apresentaram seus posicionamentos, debateram temas de interesse público e ouviram as demandas, sugestões e necessidades apontadas pelos moradores da localidade. A iniciativa busca fortalecer o diálogo entre o Poder Legislativo e a população, permitindo que as reivindicações da comunidade sejam levadas diretamente aos representantes do município.

As sessões descentralizadas têm como objetivo aproximar a Câmara dos munícipes, ampliando a participação cidadã e contribuindo para que o trabalho legislativo esteja cada vez mais alinhado à realidade e às necessidades de cada comunidade.





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