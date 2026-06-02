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Câmara de Vereadores realiza Sessão Descentralizada no Bairro Fries e ouve demandas da comunidade

Encontro promovido na noite de segunda-feira aproximou o Legislativo dos moradores, permitindo a apresentação de reivindicações, sugestões e debates sobre temas de interesse público

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela
02/06/2026 às 07h58
Câmara de Vereadores realiza Sessão Descentralizada no Bairro Fries e ouve demandas da comunidade
(Foto: Câmara de Vereadores de Tenente Portela)

A Câmara de Vereadores de Tenente Portela realizou, na noite desta segunda-feira (1º), mais uma Sessão Descentralizada, desta vez na comunidade do Bairro Fries.

Durante o encontro, os vereadores apresentaram seus posicionamentos, debateram temas de interesse público e ouviram as demandas, sugestões e necessidades apontadas pelos moradores da localidade. A iniciativa busca fortalecer o diálogo entre o Poder Legislativo e a população, permitindo que as reivindicações da comunidade sejam levadas diretamente aos representantes do município.

As sessões descentralizadas têm como objetivo aproximar a Câmara dos munícipes, ampliando a participação cidadã e contribuindo para que o trabalho legislativo esteja cada vez mais alinhado à realidade e às necessidades de cada comunidade.


 

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