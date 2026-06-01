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Conta de luz em junho continua com acréscimo da bandeira amarela

O custo adicional é de cerca de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Agência Brasil
01/06/2026 às 07h45
Conta de luz em junho continua com acréscimo da bandeira amarela
(Foto: Divulgação)

A bandeira tarifária para a conta de luz vai permanecer amarela em junho. Com isso, os consumidores de energia elétrica seguem com o custo adicional de cerca de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.

Segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o período seco no Brasil leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, que têm custo mais elevado.

De janeiro a abril deste ano, a bandeira tarifária permaneceu verde, sem nenhum custo, reflexo das condições favoráveis no período. Já em maio, foi acionada a bandeira amarela.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 pela Aneel. De acordo com a agência, as cores são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês. As condições de operação do sistema de geração de energia elétrica são reavaliadas pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, que define a melhor estratégia de geração de energia e traça uma previsão de custos a serem cobertos pelas bandeiras. 

 

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