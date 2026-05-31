Domingo, 31 de Maio de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Petrobras implementa desconto no diesel a partir de segunda-feira

Preço médio de venda a distribuidoras terá queda de R$ 0,3515 no litro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/05/2026 às 18h37
Petrobras implementa desconto no diesel a partir de segunda-feira
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras informou, em nota divulgada neste domingo (31), que a partir de segunda-feira (1º) implementará um desconto de R$ 0,3515 por litro nos preços de venda de óleo diesel A, de uso rodoviário.

O desconto aplicado faz parte da subvenção econômica instituída pelo governo federal e é equivalente ao valor fixado pelo Ministério da Fazenda.

O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro . Este valor é 37,4% menor do que o preço praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação no período.

Para o consumidor final, de acordo com a Petrobras, o desconto em valor equivalente ao da subvenção econômica neutralizará a reoneração de PIS e Cofins que também ocorrerá a partir de 1º de junho.

A subvenção econômica foi autorizada pelo governo federal no sábado (30), por meio da Medida Provisória nº 1.363/2026, aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no país, no valor de R$ 1,12 por litro, com o objetivo de estabilizar preço e oferta, de modo a garantir o abastecimento de diesel.

Na nota, a Petrobras afirmou que está avaliando os termos da nova subvenção: "Qualquer decisão da companhia sobre esse tema será tempestivamente divulgada ao mercado nacional".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Economia Há 10 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 16 milhões

Números sorteados são: 02 - 14 - 21 - 22 - 34 - 44

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 21 horas

Governo prorroga descontos no querosene de aviação e no biodiesel

Medida foi publicada no Diário Oficial

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 21 horas

Desenrola Brasil: saiba como usar FGTS para pagar dívidas em atraso

Saldo destinado à renegociação pode ser consultado no aplicativo

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Embrapa produz em laboratório salmão, caviar e anéis de lula veganos

Tecnologia imita sabor e nutrientes dos alimentos em impressão 3D

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Prazo para envio da declaração anual do MEI termina neste domingo

Declaração pode ser enviada pelo App MEI ou Portal do Empreendedor

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
15° Sensação
1.6 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h16 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
21° 10°
Terça
20°
Quarta
22° 10°
Quinta
21° 10°
Sexta
22° 11°
Últimas notícias
Tempo Há 26 minutos

ATENÇÃO: Neblina Intensa Reduz Visibilidade na RST-472
Campanha Há 2 horas

Influenza: vacinação do público-alvo na Região Celeiro alcança 40,25%
Balanço Há 2 horas

Brasil cria 85,9 mil postos de trabalho em abril
Internacional Há 2 horas

Vieira vai a Pequim para reunião bilateral com governo chinês
Economia Há 2 horas

Petrobras implementa desconto no diesel a partir de segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,04 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 394,637,62 +0,45%
Ibovespa
173,787,48 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7039 (30/05/26)
12
15
16
67
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3699 (30/05/26)
01
02
03
05
06
08
09
11
14
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias