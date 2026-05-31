Domingo, 31 de Maio de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sem artistas, Trump cogita comício em evento da independência dos EUA

Bandas e cantores cancelaram participação nas comemorações

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/05/2026 às 17h25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que pretende realizar um comício no lugar dos artistas que cancelaram participação no evento de comemoração aos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

O evento será realizado na próxima quarta-feira (3), em Washington, mas enfrenta resistências pelo viés político que deve marcar a celebração.

Até o momento, a cantora Martina McBride, o rappe r Young MC, os cantores Bret Michaels e Morris Day e a banda The Commodores cancelaram participação no evento.

Em publicação nas redes sociais nesse sábado (30), Trump disse que pediu a assessores que analisem a viabilidade de realizar o comício.

"Solicitei aos meus assessores que avaliem a realização do comício 'A América Está de Volta'. Somente patriotas estão convidados. Será uma linda celebração da América", afirmou.

Trump também minimizou os cancelamentos e disse que conseguirá atrair um público maior do que os artistas.

“Estou pensando em levar a atração número um do mundo. O homem que obtém audiências maiores do que Elvis durante seu auge, sem uma guitarra. O homem que ama nosso país como ninguém e que dizem ser o maior presidente da história", completou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Há 2 horas

Vieira vai a Pequim para reunião bilateral com governo chinês

Chanceler se encontrará com vice-presidente e o ministro de Comércio
Internacional Há 5 horas

Brasil no Mundo discute impacto de decisão dos EUA sobre facções

Programa vai ao ar neste domingo (31) às 19h30 na TV Brasil
Internacional Há 1 dia

Acordo Mercosul-Canadá avança em décima rodada de negociações

Expectativa é conclusão até o final de junho
Internacional Há 2 dias

Decisão dos EUA sobre facções tenta limitar soberania do Brasil

Especialistas consideram medida pretexto para interferência externa
Internacional Há 2 dias

Classificação de facções como terroristas prejudica economia do Brasil

Analistas alertam efeitos nocivos da decisão dos EUA sobre negócios

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
15° Sensação
1.6 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h16 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
21° 10°
Terça
20°
Quarta
22° 10°
Quinta
21° 10°
Sexta
22° 11°
Últimas notícias
Tempo Há 26 minutos

ATENÇÃO: Neblina Intensa Reduz Visibilidade na RST-472
Campanha Há 2 horas

Influenza: vacinação do público-alvo na Região Celeiro alcança 40,25%
Balanço Há 2 horas

Brasil cria 85,9 mil postos de trabalho em abril
Internacional Há 2 horas

Vieira vai a Pequim para reunião bilateral com governo chinês
Economia Há 2 horas

Petrobras implementa desconto no diesel a partir de segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,04 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 394,637,62 +0,45%
Ibovespa
173,787,48 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7039 (30/05/26)
12
15
16
67
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3699 (30/05/26)
01
02
03
05
06
08
09
11
14
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias