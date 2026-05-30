Domingo, 31 de Maio de 2026
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo prorroga descontos no querosene de aviação e no biodiesel

Medida foi publicada no Diário Oficial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/05/2026 às 23h45
Governo prorroga descontos no querosene de aviação e no biodiesel
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo federal prorrogou por dois meses os benefícios fiscais concedidos à importação e à venda de biodiesel e querosene de aviação. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29) e estende até 31 de julho os descontos que, de outra forma, seriam extintos neste domingo (31).

Assinado pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, o Decreto nº 12.991 altera dois atos normativos anteriores – os decretos nº 5.059, de 2004, e nº 10.527, de 2020 – que reduzem as alíquotas das contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) que incidem sobre os dois combustíveis estratégicos.

Os coeficientes de redução aplicados às contribuições que incidem sobre os produtos seguem os mesmos: 0,99987 para o querosene de aviação e um inteiro para o biodiesel. Isto significa que o governo federal manteve o desconto equivalente a 99,99% sobre o valor dos impostos que cobraria do querosene de aviação, enquanto a tributação sobre o biodiesel permanecerá zerada até pelo menos 31 de julho, pois o desconto equivale a 100%.

A medida representa uma ajuda temporária para as empresas de transportes, principalmente da aviação comercial, afetadas pela alta dos preços dos combustíveis, que dispararam devido aos conflitos no Oriente Médio. Com este socorro, o governo tenta evitar que as companhias repassem para os consumidores o aumento de seus custos operacionais, o que teria forte impacto inflacionário.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), o querosene de aviação já representa 45% dos custos operacionais do setor. Ao participar de uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados, no último dia 21, o presidente da entidade, Juliano Norman, defendeu que a isenção do PIS/Cofins sobre a querosene de aviação fosse prorrogada até o fim do ano. Na ocasião, especialistas apontaram que, de fevereiro para cá, o preço do produto mais que dobrou, passando de R$ 3,30 o litro para R$ 6,65/litro.

De acordo com a Abear, devido à alta do preço do querosene de aviação, as empresas aéreas estão tendo que “redesenhar” suas malhas, reduzindo inclusive a oferta de voos. A projeção para maio aponta 93 voos a menos por dia. Para junho, a previsão é de 121 voos a menos por dia. Os estados mais afetados estão nas regiões Norte e Nordeste.

“Estamos reduzindo a oferta, o tamanho do avião para não desatender os destinos. Mas a pior face da crise é o desatendimento de um destino ou quando a indústria devolve uma aeronave para o fabricante, porque a retomada não é tão simples”, afirmou Norman.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Desenrola Brasil: saiba como usar FGTS para pagar dívidas em atraso

Saldo destinado à renegociação pode ser consultado no aplicativo

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 16 horas

Embrapa produz em laboratório salmão, caviar e anéis de lula veganos

Tecnologia imita sabor e nutrientes dos alimentos em impressão 3D

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 18 horas

Prazo para envio da declaração anual do MEI termina neste domingo

Declaração pode ser enviada pelo App MEI ou Portal do Empreendedor

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 19 horas

Defesa e Cidades lideram bloqueios no Orçamento de 2026

Emendas parlamentares têm R$ 4,97 bilhões bloqueados
Economia Há 1 dia

Conta de luz continuará com acréscimo da bandeira amarela em junho

Custo reflete maior uso das usinas térmicas devido ao período seco

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
17° Sensação
1 km/h Vento
87% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h16 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
21° 10°
Terça
20°
Quarta
22° 10°
Quinta
21° 10°
Sexta
22° 11°
Últimas notícias
Economia Há 6 horas

Governo prorroga descontos no querosene de aviação e no biodiesel
Saúde Há 6 horas

Dois Reis da Babilônia, um Funcionário da Alfândega do Egito e um Tesouro Escondido da Córsega Lideram o Leilão de Antiguidades e Arte Antiga da TimeLine de 2 de junho
Esportes Há 6 horas

Ancelotti define seleção para jogo com Panamá e garante Neymar na Copa
Economia Há 6 horas

Desenrola Brasil: saiba como usar FGTS para pagar dívidas em atraso
Saúde Há 6 horas

São Paulo investiga caso suspeito de ebola em homem de 37 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,04 +0,00%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 394,322,74 +0,37%
Ibovespa
173,787,48 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7039 (30/05/26)
12
15
16
67
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3699 (30/05/26)
01
02
03
05
06
08
09
11
14
18
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2930 (29/05/26)
03
06
10
12
14
15
17
21
22
27
37
39
40
41
43
47
48
50
64
73
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2963 (29/05/26)
11
13
38
42
44
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias