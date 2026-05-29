Governo do Estado inicia diagnóstico sobre transição energética e anuncia estudo sobre sistema elétrico

Marjorie Kauffmann destacou a importância da agenda energética para o desenvolvimento sustentável do Estado -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), iniciou, nesta sexta-feira (29/5), o diagnóstico sobre transição energética no Rio Grande do Sul. O marco foi oficializado durante reunião do Comitê de Planejamento Energético do Estado do Rio Grande do Sul (Copergs), que também contou com a assinatura de contrato para a realização de um estudo sobre o sistema eletroenergético, com foco no território gaúcho. O encontro ocorreu no Dia Mundial da Energia, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável e o planejamento energético de longo prazo.

A reunião teve como pauta central o fortalecimento do planejamento energético estadual, com a apresentação de iniciativas recentes voltadas à descarbonização da matriz energética. As ações são baseadas em estudos técnicos e estratégias estruturadas para médio e longo prazo.

Durante a abertura do evento, a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura e presidente do Copergs, Marjorie Kauffmann, destacou a importância da agenda energética para o desenvolvimento sustentável do Estado.

“Historicamente, a pauta energética no governo do Estado sempre foi tratada de forma muito técnica, muitas vezes discreta, mas extremamente eficiente. Ao longo dos anos, avançamos com estudos qualificados e fundamentais para o setor elétrico. Hoje, ampliamos esse escopo, incorporando temas como transição energética e novas fontes, com uma agenda mais diversa e estratégica, sempre baseada em conhecimento técnico. O Rio Grande do Sul tem potencial para liderar esse processo com segurança energética e desenvolvimento sustentável”, afirmou Marjorie.

Encontro reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável e o planejamento energético de longo prazo -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Transição energética

Um dos principais atos da programação foi a assinatura da portaria que institui o grupo de trabalho responsável por descrever os caminhos que o Estado tem seguido para o cumprimento da transição energética, quantificar os efeitos e o panorama atual e propor instrumentos de aceleração do processo.

O grupo será composto por técnicos da Sema, incluindo representantes do Departamento de Energia, do Departamento de Mineração e da Assessoria Técnica. A previsão é que a proposta final seja apresentada ainda em 2026, durante uma reunião conjunta do Copergs e do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas.

Integrando a programação, a equipe técnica da Sema conduziu uma oficina de planejamento voltada à construção de diretrizes e estratégias para a futura política de transição energética no Estado. O espaço buscou reunir contribuições de diversos setores, garantindo o caráter participativo da proposta.

Estudo sobre o sistema eletroenergético

Outro destaque foi a assinatura do contrato com o Inesc P&D Brasil para a realização de um estudo técnico sobre a segurança do fornecimento de energia elétrica na Região Geoelétrica Sul, com ênfase no Rio Grande do Sul.

O trabalho irá identificar fragilidades no sistema de transmissão e propor soluções para ampliar a confiabilidade e a resiliência da rede elétrica, especialmente diante dos impactos das mudanças climáticas. O estudo também prevê o desenvolvimento de modelos e metodologias capazes de avaliar o desempenho das infraestruturas do Sistema Interligado Nacional (SIN), considerando indicadores de confiabilidade e risco.

Com duração de seis meses, o contrato tem investimento de R$ 491,2 mil e será executado por pesquisadores do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) em parceria com universidades da região Sul, incluindo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Demanda por energia edata centers

Durante o encontro, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apresentou projeções sobre a expansão da demanda por energia elétrica no Brasil, com destaque para o crescimento associado à instalação dedata centers. O tema é considerado estratégico para o Rio Grande do Sul, diante de anúncios de investimentos no setor e seus impactos no sistema de transmissão e na regulação do acesso à energia.

Balanço Energético do RS

A Sema também apresentou a atualização do Balanço Energético do Estado do Rio Grande do Sul (Bergs), referente ao período de 2015 a 2024. O estudo retoma uma série histórica iniciada em 1979 e consolida informações sobre oferta, demanda e consumo de energia no Estado.

O documento reúne dados sobre cerca de 50 fontes energéticas, detalhando produção, importação, exportação e consumo setorial. Além disso, inclui o balanço de emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para o planejamento de políticas públicas alinhadas a compromissos internacionais, como o Acordo de Paris e as Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

“O Balanço Energético é uma ferramenta estratégica para o Estado. Ele nos permite compreender a evolução da matriz energética gaúcha, orientar a tomada de decisão e planejar o futuro com mais segurança, eficiência e sustentabilidade.”, destacou o diretor de Energia da Sema, Rodrigo Huguenin, durante sua apresentação.

Sobre o Copergs

Criado em 2007 e atualizado pelo Decreto Estadual 57.808/2024, o Copergs tem a função de estabelecer diretrizes para o setor energético no Rio Grande do Sul. Presidido pela Sema, o comitê conta com uma Secretaria Executiva e pode instituir subcomitês temáticos para apoiar suas atividades.

Atualmente, o Copergs possui sete subcomitês: Transmissão de Energia Elétrica, Bioenergias, Energia Eólica, Energia Solar, Energia Hídrica, Gás Natural e Distribuição de Energia Elétrica.