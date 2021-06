Amparo faz lockdown aos finais de semana para conter covid-19

Com o aumento dos casos e internações por covid-19, algumas cidades do interior paulista iniciaram medidas ainda mais restritivas para enfrentar a pandemia.

Em todo o estado de São Paulo vigora o Plano São Paulo que, atualmente, está em fase de transição, mas permite a abertura de comércio e de serviços com limite de 40% de capacidade e toque de recolher das 21h às 5h. Mas com o crescimento da pandemia em algumas regiões do estado, prefeituras paulistas decidiram ser ainda mais rigorosas, decretando lockdown - que é o fechamento quase total das atividades e restrição de circulação de pessoas nas ruas.

A cidade de Amparo, por exemplo, iniciou nessa sexta-feira (4) um lockdown que vai funcionar por dois finais de semana. A cidade, que já tinha adotado a volta à fase emergencial do Plano São Paulo no dia 1o de junho, decidiu limitar ainda mais o funcionamento dos serviços considerados essenciais e vai fechar mercados e até postos de gasolina durante os finais de semana.

Com isso, de sexta (4) até domingo (6), os mercados só poderão funcionar por meio de delivery. As farmácias, serviços funerários e hospitalares e de pronto atendimento médico vão continuar em funcionamento. As pessoas que estiverem na rua e não estiverem cadastradas como trabalhadores de setores essenciais estarão sujeitas a multa no valor de R$ 500.

Nesses dias de lockdown, o transporte coletivo não vai funcionar na cidade. As indústrias consideradas essenciais só vão poder funcionar com 50% da força de trabalho, desde que os trabalhadores estejam testados e negativados para covid-19. No sábado e domingo, postos de combustível também estão impedidos de funcionar. Barreiras sanitárias serão montadas na cidade para fiscalizar o cumprimento das medidas.

Já entre segunda-feira (7) e quinta-feira (10), a cidade volta para a fase emergencial, onde somente serviços considerados essenciais podem funcionar. E, de sexta-feira (11) a domingo (13), a cidade volta ao lockdown, no mesmo modelo que está funcionando neste final de semana.

A medida foi tomada após a cidade registrar falta de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) e de enfermaria no último dia 30 de maio. Segundo a prefeitura da cidade, só no mês de maio, 46 pessoas morreram em Amparo por covid-19 - o maior índice desde o início da pandemia.

Tuiuti

Outra cidade paulista a adotar o lockdown foi Tuiuti. O lockdown teve início na quinta-feira (3) e segue até domingo (6) e, depois, volta a acontecer também no próximo final de semana, entre os dias 11 e 13 de junho.

Segundo a prefeitura, a medida foi necessária porque a cidade enfrenta atualmente o seu pior momento na pandemia do novo coronavírus.

Durante o lockdown, todos os estabelecimentos serão fechados, com exceção apenas das farmácias, serviços funerários, ambulância e postos de saúde ou hospitalares. Já os postos de gasolina vão funcionar excepcionalmente nos dias 4 e 11 de junho.

Assim como em Amparo, a cidade de Tuiuti vai voltar à fase emergencial entre os dias 7 e 10 de junho, onde somente serviços considerados essenciais vão poder funcionar, entre eles, mercados.

Monte Azul Paulista

Outra cidade que entrou em lockdown essa semana foi Monte Azul Paulista. Por lá, o lockdown entrou em funcionamento ontem (3) e vale até o início da manhã de segunda-feira (7).

Com o decreto, a pessoa que estiver na rua vai precisar apresentar documento pessoal, comprovante de residência e também um comprovante de que saiu de casa para comprar medicamentos, para procurar atendimento em uma unidade de saúde ou para trabalhar em atividade essencial. O transporte coletivo será suspenso nesse período. Supermercados também estarão fechados.

Também esta semana, por causa do feriado de Corpus Christi, diversas outras cidades do estado decretaram lockdown. Algumas delas, de forma conjunta, após reunião entre os prefeitos. Entre elas estão Arco-Íris, Bastos, Herculândia, Iacri, Queiroz, Parapuã, Rinópolis e Tupã. Nessas cidades, o lockdown começou na quinta-feira (3) e vale até domingo (6). Somente farmácias, postos de combustível (somente para abastecimento) e serviços de saúde poderão funcionar. Restaurantes e supermercados somente por delivery.