Comissão debate enfrentamento de incêndios florestais no Pampa

Flores do Pampa - (Foto: José Carlos Oliveira)

A comissão externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar queimadas em biomas brasileiros se reúne na quinta-feira (10) para audiência pública com o tema "Diagnóstico dos incêndios florestais no Bioma do Pampa: características, consequências, peculiaridades e propostas para enfrentamento".

O debate, solicitado pelos deputados Professora Rosa Neide (PT-MT) e Professor Israel Batista (PV-DF), será realizado no plenário 5 às 14 horas.

Foram convidados representantes das instituições:

- Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo-Ibama);

- Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (Sema-RS);

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), professora Luciana Regina Podgaiski;

- Instituto Pró-Pampa; e

- Rede Campos Sulinos.

O evento terá transmissão interativa pelo e-democracia.