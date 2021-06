Congresso recebe neste sábado projeções pelo Dia Mundial do Meio Ambiente

Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho - (Foto: Rogério Uchôa/Agência Pará)

O prédio do Congresso Nacional recebe neste sábado (5), das 19h às 20h30, projeções pelo Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 e tem como objetivo principal alertar a população sobre os problemas ambientais e sobre a importância da preservação dos recursos naturais.

No evento deste sábado, serão projetadas imagens de animais catalogados em listas de extinção, texturas de florestas, folhas e raízes, com as seguintes frases: #DécadaDaRestauração, #CidadesVerdes, #NossaVidaImporta, #PovoVivo, #FlorestaEmPé, #RestaureEscossistemas, #RestaureMeioAmbiente e #RestaureAmbienteBrasil.

Durante as projeções, as luzes externas do Congresso Nacional serão apagadas.