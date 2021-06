Agência Senado amplia cobertura em tempo real na CPI da Pandemia

Historicamente, comissão parlamentar de inquérito é um grande atrativo para a imprensa e para a população. Mas, se o assunto é uma ameaça direta à vida das pessoas, esse interesse é ampliado. É o que está acontecendo com a CPI da Pandemia, avalia a jornalista Paola Lima, diretora da Secretaria de Agência Senado.

Desde o início dos trabalhos da comissão, no dia 27 de abril, os números de acesso aos conteúdos publicados no portal Senado Notícias só crescem. Foram 3,5 milhões de acessos em maio. Encerrado o mês, o aumento contabilizado é de 28% em relação a abril, que registrou 2,8 milhões de entradas no portal.

Mas o que tem medido o interesse nas informações sobre o que a CPI está investigando é o aumento da procura por notas instantâneas. Paola Lima ressaltou que, quando a comissão foi criada, houve preocupação em aprimorar os serviços. Com isso, a Agência decidiu ampliar a cobertura da CPI por meio de notas em tempo real. Inicialmente, essas notas são publicadas no formato do Senado Agora, ferramenta já usada para aprovações e notícias urgentes. A jornalista explicou que, em breve, as notas devem ganhar nova configuração para oferecer mais atratividade.

— Até então, o tempo real era usado apenas para decisões do Plenário, das comissões e da Mesa. Com a CPI, resolvemos ampliar o serviço e divulgar notas instantâneas, com fotos, áudios ou vídeos, dos depoimentos realizados na CPI — detalhou Paola.

O resultado também foi instantâneo. Em um mês, o acesso às notas aumentou 236% (45,6 mil) em relação a abril, em função desse incremento na cobertura. A busca por fotografias produzidas pela equipe de repórteres-fotográficos é outro indicador do nível de atenção que uma CPI atrai.

As atividades da CPI da Pandemia contribuíram para o número de visualizações no Flickr do Senado quase duplicar em relação ao mês anterior. Abril manteve média de 35 mil visualizações por dia. Em maio, a média subiu para 60 mil por dia.

Para se ter uma ideia, em 19 de maio, dia do depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o Flickr registrou 115 mil visualizações. O recorde anterior havia sido a instalação da CPI, em 27 de abril (80,6 mil). No dia 27 de maio, foram 108.387 e, no dia 20 de maio, 97.942. Antes da CPI, o perfil da Agência Senado no Flickr tinha média diária de 30 mil visualizações. Desde sua criação, o perfil acumula 79,3 milhões de visualizações por dia.

Semanalmente os fotógrafos da Agência Senado produzem mais de 15 mil imagens que registram as atividades legislativas e eventos institucionais. Todo esse acervo, com mais de um milhão de fotografias, é disponibilizado para uso gratuito dos veículos de comunicação e do público (Veja como no quadro). A cobertura fotográfica das atividades legislativas também pode ser acompanhada pelo Instagram, pelo perfil @agenciasenado.

Acompanhar as reuniões da CPI pelo Senado Notícias é mais uma opção oferecida pelo portal, que mantém a transmissão da comissão pela internet mesmo com a abertura dos trabalhos legislativos do Plenário (a Ordem do Dia tem prioridade de exibição). O link para a transmissão ao vivo do YouTube da TV Senado fica destacado na página do portal enquanto a reunião está em andamento.

O portal ainda dá acesso ao Senado Multimídia, página que oferece a íntegra dos vídeos e áudios de todos os eventos legislativos do Senado, onde todo cidadão pode assistir e compartilhar as mídias. A ferramenta conta com recursos úteis, como o download em alta e baixa resolução do conteúdo e a possibilidade de fazer cortes diretamente no site sem precisar de outras formas de edição.

A Agência Senado faz cobertura extensiva. Diariamente todos os eventos legislativos são registrados pela equipe de jornalismo. Como o volume de atividades é grande, nem sempre o número de profissionais é suficiente. Por isso, nos últimos anos, as pautas são tratadas e desenvolvidas de maneira colaborativa entre os profissionais que atuam nos setores da Secretaria de Comunicação do Senado (Secom).

O recurso possibilitou que o trabalho continuasse sendo feito sem nenhum prejuízo desde a implementação das medidas de prevenção à covid-19 em março do ano passado. As equipes de cobertura integrada, compostas por profissionais dos três veículos de comunicação do Senado (TV, Rádio e Agência), se revezam para assegurar o pleno acompanhamento da CPI da Pandemia enquanto os demais garantem o registro do dia a dia.

— O Senado não para. Enquanto a CPI se reúne para ouvir depoimentos, o Plenário e as comissões estão em andamento, todos os setores da Casa estão funcionando mesmo com as medidas de prevenção à covid-19. A Secom continua prestando seu principal serviço, que é dar transparência a tudo que acontece aqui — enfatizou o diretor de jornalismo da Secom, Mikhail Lopes, responsável pela coordenação e distribuição de pautas entre os veículos.

Todo esse trabalho está refletido no Senado Notícias. Além das reportagens em texto feitas pela Agência Senado, o portal publica matérias em áudio e vídeo, produzidas pela Rádio Senado e pela TV Senado, dentre as mais de 50 matérias (média diária de segunda a sexta-feira) divulgadas todos os dias. O perfil do Twitter do Senado Federal também aproveita o material produzido pela agência.

Para ficar atualizado, o cidadão ainda tem a opção de acompanhar as informações sobre o Senado pelo celular ou tablet. Basta instalar o aplicativo Senado Notícias, que oferece todo o conteúdo da Agência Senado, da Rádio Senado e da TV Senado em uma única plataforma. Pode-se acompanhar as notícias por tema, comissão ou parlamentar e ainda assistir à TV Senado e ouvir a programação da Rádio Senado ao vivo.

— Nunca foi tão acessível acompanhar o que acontece no Senado. Essa é a função da Secretaria de Comunicação: dar transparência às atividades legislativas. Eventos como comissões de inquérito e impeachment, que atraem maior atenção da população e da imprensa externa, nos desafiam e nos levam a aprimorar o trabalho de entregar um produto com mais qualidade e sempre com credibilidade — ressalta a diretora da Secom, Érica Ceolin.