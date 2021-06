Comissão debate na quarta-feira saúde física e emocional dos policiais

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (9) para debater sobre a saúde física e emocional dos policiais em decorrência da pandemia de Covid-19.

Foram convidados:

- o psicanalista Alex de Freitas Alves;

- o diretor da Policlínica da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Roger Ancillotti;

- o comandante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, José Ricardo Soares da Silva;

- o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, Leandro Sampaio Monteiro; e

- a psicóloga e tenente-coronel Naiana Moura Cordeiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O requerimento para a realização do debate é do deputado Otoni de Paula (PSC-RJ).

A audiência pública será realizada no plenário 6, às 16 horas.