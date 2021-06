Comissão debate qualidade do serviço de internet na região Norte

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia debate na próxima quarta-feira (9) a qualidade do serviço de internet oferecido na região Norte.

A audiência pública será no plenário 12, às 14h30.

Foram convidados para o debate, entre outros, o secretário de Telecomunicações, Artur Coimbra de Oliveira, e o diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura de Telecomunicações e Banda Larga, ambos do Ministério das Comunicações; e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Leonardo Euler de Morais. Veja a lista completa de convidados.

O deputado Sidney Leite (PSD-AM), um dos autores do pedido para realização da audiência, disse que é notória a baixa qualidade dos serviços de internet oferecidos à região Norte do país.

Escolas rurais

A maior preocupação apontado por estudo feito pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), disse o deputado, está no acesso à internet em escolas rurais, que no Norte é de apenas 14%, em comparação com a segunda pior colocação, o Nordeste, equivalente a mais que o dobro do alcance (31%) de escolas conectadas.

"Uma opção para solucionar este impasse seria o acesso por redes públicas, ofertadas gratuitamente pelos municípios. No entanto, o Norte possui os piores indicadores, com apenas 36 telecentros e 38 prefeituras com conexão gratuita via wi-fi", observou.