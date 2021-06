Comissão da Covid-19 discutirá impactos da pandemia sobre a educação

A audiência pública, que será realizada nesta segunda-feira, contará com a participação de especialistas e representantes do governo - Ubirajara Machado/MDS

A Comissão Temporária da Covid-19, que é formada por senadores e acompanha as ações de combate à pandemia, promove nesta segunda-feira (7), a partir das 10h, audiência pública com especialistas e representantes do governo para discutir os impactos da pandemia sobre a educação. A audiência será remota e interativa.

Foram convidados para o debate:

Mauro Luiz Rabelo, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação;

Luiz Miguel Martins Garcia, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime);

Vitor de Angelo, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed);

Olavo Nogueira Filho, diretor-executivo do Movimento Todos Pela Educação; e

Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna.

Copa América

Também nesta segunda-feira, a Comissão Temporária da Covid-19 deve votar requerimento, proposto pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresente o posicionamento de sua pasta diante da realização da Copa América no Brasil. A senadora cobra de Queiroga estudo técnico que justifique a realização do evento; informações sobre leitos de UTI e novas variantes da covid-19 identificadas no país; estudos que associem o risco de novas contaminações com a realização da Copa América; e os protocolos de saúde exigidos para os jogos.

Na justificação do requerimento, Eliziane lembra que a Copa América deste ano seria realizada na Argentina, mas o evento foi suspenso em consequência do agravamento da pandemia e da elevada ocupação de leitos de UTI naquele país (cerca de 76,5%,). Ela sublinha que a situação é ainda mais grave no Brasil: “Dezoito estados e o Distrito Federal têm ocupação de leitos de UTI acima de 80%, o que coloca em alerta o sistema de saúde”. A senadora afirma que, ao acolher a Copa América, o governo brasileiro "vai totalmente na contramão da ciência e dos alertas feitos pelo ministro Marcelo Queiroga, o qual tem demonstrado preocupação com uma provável terceira onda da covid-19 no Brasil".