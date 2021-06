IPE Saúde amplia nova modalidade de negociação com prestadores

O IPE Saúde lançou nesta sexta-feira (4/6) uma área em seu site com informações sobre os Procedimentos Gerenciados, uma nova modalidade de negociação que é conhecida no setor de saúde como “pacotes assistenciais”. A solução prevê uma remuneração previamente acordada entre o IPE Saúde e os prestadores de saúde credenciados para diferentes tipos de procedimentos, o que proporciona uma visão clara dos custos e torna mais eficiente o processo posterior de pagamentos. Um ano após a implementação, foram realizadas 21 contratualizações.

Há benefícios para todos os envolvidos, salienta o diretor-presidente do IPE Saúde, Júlio César Viero Ruivo. “É uma forma que garante a assertividade do cumprimento do planejamento administrativo e financeiro e otimiza controles dos serviços prestados”, afirma. A autarquia vem trabalhando para ampliar e descentralizar o projeto também para as instituições do interior do Estado.

A remuneração gerenciada tem duas categorias: procedimentos cirúrgicos e diária global (atendimento clínico). O diretor de Provimento de Saúde, Antonio Quinto Neto, esclarece que o objetivo é alcançar a contratualização dos procedimentos gerenciados para todos os prestadores credenciados. “Destaca-se que os processos de contratualização e processamento das contas são ágeis tanto para o instituto quanto para os prestadores”, aponta.

No período de 12 meses, já foram elaborados 118 procedimentos gerenciados em dez especialidades médicas, bem como na modalidade de serviços de atenção domiciliar (baixa e média complexidade). Até o momento, o IPE Saúde realizou a contratualização de 21 procedimentos gerenciados em três especialidades médicas junto a sete prestadores.

Os prestadores podem manifestar interesse pela contratação diretamente no site do IPE Saúde, indicando os procedimentos desejados nas especialidades de Cardiologia e Nefrologia, no menuPrestadores – Procedimentos Gerenciados. Outras modalidades devem ser acrescentadas no espaço futuramente.