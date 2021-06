Comissão discute impacto da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (10) para discutir os impactos da pandemia de Covid-19 na saúde mental de crianças e adolescentes.

O debate é uma iniciativa do deputado Diego Garcia (Pode-PR). Ele destaca que, com o fechamento das escolas e a adoção do ensino remoto, crianças e adolescentes não tiveram mais o contato físico diário com amigos e professores e passaram a ficar muito mais horas que o recomendável na frente de telas.

"Assim, e? observa?vel, desde ja?, um aumento grande nos casos de patologias mentais nesse público. No futuro, esses efeitos se tornara?o ainda mais proeminentes", diz Garcia.

Foram convidados para a audiência, entre outros:

a pediatra e coordenadora do Sentido da Vida na Prevenção do Suicídio (SVPS), Marina Lemos;

a secretária da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Angela Vidal Gandra da Silva Martins; e

a vice-presidente da Associação Crônicos do Dia a Dia, Bruna Rocha Silveira.

A reunião será realizada no plenário 7, a partir das 14 horas. O público poderá enviar perguntas ao participantes e acompanhar a discussão ao vivo por meio do portal e-Democracia.