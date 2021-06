Conselho de Ética pode votar na terça parecer sobre o caso Flordelis

A Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se na terça-feira (8) para discutir e votar o parecer do deputado Alexandre Leite (DEM-SP), referente ao processo (REP 2/21) contra a deputada Flordelis (PSD-RJ), por quebra de decoro parlamentar.

No último dia 1º, Alexandre Leite recomendou a perda do mandato da parlamentar. Um pedido coletivo de vista, no entanto, adiou a votação do relatório por dois dias úteis.

Flordelis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói (RJ). A deputada nega.

Hora e local

A reunião será realizada no plenário 11, às 14 horas.