Congresso será iluminado de lilás para celebrar o Dia Nacional do Teste do Pezinho

O Congresso Nacional recebe iluminação na cor lilás nesta sexta-feira (4) em celebração ao Dia Nacional do Teste do Pezinho (6 de junho).

A data instituída pela Lei 11.605/207 com o objetivo de informar a população sobre a importância da realização do teste e sua obrigatoriedade para todos os recém-nascidos.

O teste do pezinho deve ser feito em todo o recém-nascido, preferencialmente, entre as 48 horas e o quinto dia de vida. Pelo SUS, cerca de 2,4 milhões de bebês fizeram o teste nos últimos três anos.

O exame é realizado em quase 29 mil pontos no País, entre maternidades e postos de saúde. Durante as consultas de pré-natal e puerpério imediato, os profissionais de saúde devem informar à gestante e aos acompanhantes a importância do teste do pezinho.

No fim do mês passado, foi sancionada a lei que amplia o número de doenças rastreadas pelo exame.

Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) realiza um teste que detecta seis doenças. Com a nova lei, o exame passará a englobar 14 grupos de doenças, que podem identificar até 53 tipos diferentes de enfermidades e condições especiais de saúde.