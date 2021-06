Sessão especial comemora 20 anos do Dnit nesta segunda-feira

Requerimento para homenagem do Senado pelos 20 anos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes é do senador Wellington Fagundes - Divulgação / Wikipédia

Os 20 anos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) serão comemorados em sessão especial do Senado nesta segunda-feira (7), às 8h30.

Foram convidados para a cerimônia o diretor-geral do Dnit, Antônio Leite dos Santos Filho; o superintendente regional do Dnit na Bahia, Amauri Souza Lima; o secretário nacional de transportes terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcello da Costa Vieira; o diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Bruno Batista de Barros Martins; o presidente da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura (Brasinfra), José Alberto Pereira Ribeiro; o presidente da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor), Danniel Zveiter; e a presidente da Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes (Anetrans), Luciana Dutra de Souza. Completam a lista de convidados o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes e os deputados federais Diego Andrade, Pedro Uczai e Carlos Chiodini.

A homenagem atende a requerimento (RQS 1.539/2021) do senador Wellington Fagundes (PL-MT). Vinculado ao Ministério da Infraestrutura, o Dnit é responsável pela operação e pela manutenção de rodovias, ferrovias e hidrovias sob administração direta da União. O Dnit sucedeu o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), fundado em 1937 com o objetivo de desenvolver o transporte rodoviário no país. Com atuação multimodal, 90% da atuação do Dnit está concentrada na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária (DIR), que trata de mais de 65 mil quilômetros de rodovias.