Subcomissão vai analisar propostas em andamento sobre leis penais

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados instala nesta terça-feira (8) uma subcomissão especial para apreciar as proposições pendentes de deliberação no colegiado que tratem de Direito Penal, Direito Processual Penal e Execução Penal.

A criação da subcomissão foi proposta pelo deputado Carlos Jordy (PSL-RJ). "Certamente, assuntos de natureza criminal sempre constituíram e ainda continuam a figurar como um dos principais temas que um Parlamento democrático tem de dedicar os esforços dos seus trabalhos, notadamente em razão da dinâmica e da crescente complexidade da vida social, a gerar constantes necessidades de adaptação e inovação regulatória nesse setor", argumentou o parlamentar.

A instalação está marcada para as 11 horas, no plenário 1. Em seguida, serão eleitos os dirigentes do novo colegiado.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara, cada comissão pode ter até três subcomissões permanentes e três especiais.