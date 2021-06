Congresso recebe a cor lilás para lembrar o Dia do Teste do Pezinho

O Congresso Nacional será iluminado com a cor lilás, nesta sexta-feira (4), para lembrar o Dia do Teste do Pezinho, celebrado em 6 de junho. A iniciativa é do Ministério da Saúde. O objetivo da data, instituída pela Lei 11.605, de 2007, é informar a população sobre a importância do teste e sua obrigatoriedade para todos os recém-nascidos. O edifício receberá essa cor até quarta-feira (9).

Segundo o ministério, teste do pezinho é o nome popular dado à coleta de sangue no calcanhar dos recém-nascidos para a identificação precoce de doenças metabólicas, genéticas e infecciosas. Se não forem diagnosticadas e tratadas precocemente, podem levar a quadros clínicos graves, como o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor da criança e até ao óbito. Entre as doenças detectadas no exame estão a fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias e fibrose cística.

O teste do pezinho faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), do Sistema Único de Saúde (SUS), que deve ser executado de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias de saúde de estados, Distrito Federal e municípios. O objetivo é desenvolver ações de triagem neonatal em fase pré-sintomática, acompanhamento e tratamento das doenças congênitas em todos os recém-nascidos.